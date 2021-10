Rapport Sauvé : pour l'archevêque de Bourges "On a une responsabilité, il faut l'assumer devant les victimes"

Examen de conscience et rédemption, c'est ce que vise L'Eglise de France avec la publication du rapport Sauvé qui révèle l'ampleur de la pédocriminalité en son sein depuis 1950. Plus de 3000 prêtres impliqués et 216.000 victimes. À Bourges, l'archevêque, Mgr Jérôme Beau, appelle l'Église à assumer.

On s'attendait à une déflagration c'en est une. Sur les 70 dernières années en France plus de 3000 prêtres pédophiles auraient fait 216.000 victimes. Un chiffre qui monterait même à 330.000 en incluant les victimes de laïcs liés à l'Eglise française. Voilà quelques uns des chiffres présentés dans le rapport Sauvé publié ce matin. Un rapport établi par une commission indépendante : la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église) qui dans son rapport préconise également que l'Église indemnise ses victimes.

Effroi et Émotion

Ce matin sur France Bleu Berry avant même de connaître l'ampleur des chiffres, l'archevêque de Bourges, monseigneur Jérôme Beau, estimait déjà que ce rapport était "un choc, c'est vrai, mais je pense qu'il faut qu'on se confronte à la vérité. [...] Il faut qu'on assume cette vérité et qu'on continue à travailler pour que l'Église soit une maison sûre. Et je pense que nous avons là d'abord à être saisi d'effroi et bouleversé [par] ces milliers de vies qui ont été brisées, abîmées par ces abus."

Un discours de rédemption donc mais l'archevêque n'épargne pas son Institution, _"La question qui se se pose c'est effectivemen_t comment ça se fait que la réaction de l'Eglise était si lente et si faible ? Comment ça se fait qu'on ait qu'on ait été aussi insensibles à la parole des victimes ? Parce que l'Eglise, elle parle des pauvres, et puis, lorsqu'on se trouve devant des gens blessés, des victimes, on a préféré étouffer et mettre de côté, ne pas prendre en compte, alors même que l'on aurait dû faire le contraire. Cette insensibilité à la victime me semble être quelque chose de grave. Parce que justement, nous sommes l'Eglise [...] Il y a quelque chose d'incompréhensible et de bouleversant de voir ça."

Pistes pour l'avenir

Mais la question primordiale désormais, c'est comment empêcher que de nouvelles victimes soient abusées alors même que le rapport Sauvé décrit un phénomène "systémique". A cette question, Jérôme Beau n'a pour l'instant pas de réponses et attend justement les préconisations de la Ciase "Le rapport doit donner 45 préconisations, qu'il va falloir étudier." L'archevêque de Bourges estime que des premiers pas ont déjà été accomplis sur "l'écoute des victimes, puisque dans chaque diocèse comme dans d'autres diocèses, il y a une commission d'écoute."

Monseigneur Jérôme Beau espère maintenant une libération de la parole des victimes et "surtout que la parole puisse aider les gens à sortir de quelque chose qui les empêche de vivre."

Concernant les actes que devra accomplir l'Eglise pour se racheter, il estime en tout cas que quelles que soient les préconisations du rapport Sauvé, l'institution "a une responsabilité et qu'il faut l'assumer devant les victimes."