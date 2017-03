Rapport sur la formation des imams : qu'en pensent les musulmans à Chambéry ?

Il faut améliorer la formation des imams pour mieux contrer les discours radicaux, c'est la teneur d'un rapport remis ce jeudi au gouvernement. Le rapport préconise de mettre en place des filières universitaires sur l'histoire de l'islam. Qu'en disent les musulmans de Chambéry en Savoie ?

Islamologie, formation civique et civile accrue : un rapport rendu public ce jeudi 16 mars fait des propositions pour mieux former les imams face aux discours radicaux, un domaine dans lequel "la France est dans une situation de faiblesse", selon Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Des formations privées en théologie ou droit musulman existent en France mais les sciences humaines y sont peu développées. Chambéry compte six mosquées. Farid Slim est imam de la mosquée Taouba, gérée par le Centre Islamique de Chambéry-le-haut . Il a fait quatre années d'études dans un institut privé à Paris et suivi des cours de sociologie à l'université. Il accueille 600 à 800 fidèles pour la prière du vendredi.

"La question de la radicalisation et de l'endoctrinement, elle ne se fait pas dans les mosquées", Farid Slim, imam à Chambéry-le-haut

Farid Slim, imam de la mosquée Taouba à Chambéry-le-haut

Posse 33 est une association culturelle qui existe depuis plus de vingt ans sur Chambéry-le-haut. C'est la plus importante du quartier avec ses 160 adhérents. Elle aide les groupes et jeunes à s'insérer socialement via la culture, la vidéo, le rap et intervient dans les établissements scolaires, en maison d'arrêt, organise des ateliers publics.

"C'est indispensable d'avoir des imams qui savent ce qu'ils racontent. C'est comme si on avait un PDG en informatique qui n'est bon qu'en électricité" Mohamed Slim, directeur de Posse 33