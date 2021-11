Le rapport statistique du Secours Catholique sur la pauvreté est sorti ce jeudi 18 novembre, avec les chiffres de l'année 2020. Les plus démunis ne sont pas plus nombreux, mais plus "précaires". En Charente et Charente-Maritime, ils sont aussi plus âgés et plus isolés que la moyenne nationale.

Rapport sur la pauvreté : les personnes démunies plus âgées et isolées en Charentes

En 2020, ils étaient près de 777 000 à faire appel au Secours Catholique en France, dont 7 670 dans les deux Charentes, selon le rapport statistique sorti ce jeudi 18 novembre 2021 par l'association. Plus de la moitié d'entre eux (68%) se sont tournés vers le Secours Catholique pour la première fois. Si les chiffres n'augmentent pas, la situation des plus "précaires", en revanche, se dégrade.

Plus isolés et plus âgés que la moyenne nationale

Dans les deux Charentes, les personnes aidées par le Secours Catholique sont plus âgées que la moyenne française (35% de plus de 50 ans, soit cinq points de plus) mais également plus seules (48,5% de personnes isolées, contre 41% en France).

Un isolement notamment causé par des problèmes de mobilité significativement plus important qu'à l'échelle nationale : 17% contre 7,5% sur l'ensemble du territoire.

Le public concerné change également : on observe par exemple une augmentation des familles monoparentales dans le besoin (de 21% en 2019 à 27,2% en 2020 dans les Charentes).

"Faim de dignité" : un accent mis cette année sur l'aide alimentaire

Le Secours Catholique s'est notamment concentré cette année sur l'aide alimentaire et la difficulté pour les plus "précaires" de se résoudre à la demander. Une bénévole de l'association, régulièrement en précarité alimentaire, témoigne de la grande difficulté à demander de la nourriture :

J'avais des coupons, je n'ai pas pu me résoudre à les utiliser : je les ai donnés à quelqu'un". Une bénévole du Secours Catholique.

Des alternatives moins stigmatisantes et plus saines se développent

Le Secours Catholique pointe également la qualité "discount" des produits distribués dans les banques alimentaires, même si l'association se refuse à les critiquer. Néanmoins, elle s'attèle au développement de solutions moins stigmatisantes.

Atelier cuisine, jardin bio partagé en permaculture, ou épicerie solidaire inclusive : les alternatives existent et se développent. Un moyen de produire et cuisiner sa nourriture de manière plus saine, à moindre coût, et en brisant l'isolement.