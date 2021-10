Rapport sur les abus sexuels dans l'Eglise : "j'ai envie de vomir, je stresse" témoigne une victime en Savoie

Entre 2.900 et 3.200 pédocriminels ont sévi au sein de l'Eglise catholique depuis les années 1950, des prêtres et des religieux. C'est le premier chiffre édifiant, déjà communiqué par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise. Elle rend son rapport complet ce mardi 5 octobre, à partir de 9 heures. C'est deux ans et demi de travaux, et en mars 2021, elle parlait déjà d'au moins 10.000 victimes.

Parmi elles, Marie-Claire Silvestre, elle vit aujourd'hui en Savoie. Enfant, elle a été abusée sexuellement, violée par un prêtre qui était aussi son oncle. Les faits se sont déroulés dans les années 1960 en Ardèche. Alors aujourd'hui, ce rapport, c'est un grand bouleversement pour elle.

Ça ne va être que des horreurs

Marie-Claire va suivre ce mardi 5 octobre en direct sur internet la remise de ce rapport mais elle appréhende beaucoup. Les viols, le traumatisme. Tout lui revient en mémoire. "Cela me perturbe beaucoup. Toutes les victimes là, on est mal. J'ai envie de vomir, j'ai mal de partout. Je ne sors plus, c'est l'enfer", décrit-elle.

Ce qui l'énerve, c'est "l'affolement" dit-elle de certains évêques ces derniers jours alors qu'ils savent depuis des décennies selon elle. "Ils sont dans leur fonctionnement systémique, dans leur petit confort, dans leur façon de pensée et ils n'arrivent pas à sortir de ce système. Il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle et ensuite collective et ça prendra beaucoup de temps", estime Marie-Claire.

On ne peut pas laisser des brebis galeuses dans des églises

Mais là, elle reprend un peu espoir. Elle espère que l'Eglise va revoir complètement son fonctionnement. "Dès qu'il y a une alerte quelque part, il faut qu'on isole [ces agresseurs], qu'ils soient écartés de l'Eglise. Ils sont en relation avec des enfants. C'est impensable", avance cette victime.

Il faut aussi plus de prévention. Les contributions financières promises aux victimes, elles, ne suffisent pas d'après Marie-Claire. "Ce n'est pas une réparation, je me répare moi-même", explique-t-elle.