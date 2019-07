Rapport sur les forces de sécurité, le député vosgien Christophe Naegelen évoque une situation compliquée

Vosges, France

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les missions et les moyens des forces de sécurité livre son rapport ce mercredi 10 juillet après cinq mois "en immersion" au sein de la police et la gendarmerie, 250 auditions et une enquête auprès de 13.700 policiers et gendarmes.

Le député des Vosges Christophe Naegelen est le rapporteur de cette commission d'enquête. L'élu écrit sur son compte Twitter "On a voulu se faire l'écho de nos policiers, de nos gendarmes, de ces personnes qui tous les jours vivent une situation qui, pour la partie immobilière, n'est pas digne et qui ne donne pas envie de s'engager".

Des commissariats presque dans un état insalubre, selon Christophe Naegelen

Interrogé sur France Info, il déclare "on a besoin d'investir rapidement, de faire plus confiance à nos policiers et gendarmes. On a besoin de simplification, en fait on a tout simplement besoin d'être digne de l'investissement de nos policiers, de nos gendarmes qui s'investissent pour notre sécurité." Le député vosgien reconnait encore que "sur la partie immobilière, on a des lieux de vie, des commissariats qui sont presque dans un état insalubre, des casernes de gendarmerie où il y a des familles qui habitent, certaines ne sont pas dignes".

Concernant les véhicules, il sont âgés "des véhicules blindés que l'on voit régulièrement lors des manifestations, 45 à 50 ans de moyenne d'âge. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. " Christophe Naegelen révèle encore sur France Info que "la durée moyenne pour remplir une procédure atteint 28 heures." Selon lui "certaines tâches administratives pourraient être externalisées".

Le rapport, une des bases pour un grand livre blanc ?

Ces situations ont des conséquences forcément sur le moral des policiers et gendarmes, relève le rapporteur de la commission, qui "espère que ce rapport sera une des bases pour un grand livre blanc." Selon lui " il y a dans ce rapport des propositions, et je pense qu'elle peuvent simplifier la vie de nos gendarmes et policiers et leur rendre a minima l'investissement qu'ils ont tous les jours pour notre sécurité ".