"Ras le viol", des milliers de manifestants partout en France contre les violences sexuelles et sexistes

"Les violences ne sont pas une fatalité". Les défenseurs des droits des femmes se sont mobilisés samedi, pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles et "exiger des politiques publiques à la hauteur" contre ce fléau. À l'appel du collectif #NousToutes, ils étaient plusieurs dizaine de milliers à Paris, plusieurs centaines à Rouen, Châteauroux ou encore Avignon. De nouvelles mobilisations sont annoncées pour ce jeudi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

À Paris, la manifestation partie de la place de la République vers Nation derrière une banderole #NousToutes proclamant "stop aux violences sexistes et sexuelles", commençait à se disperser vers 17H00. Elle a rassemblé 50.000 personnes selon les organisateurs, 18.000 selon la préfecture de police, soit moitié moins qu'il y a deux ans (100.000 selon les organisateurs, 35.000 selon la police).

Deux ans après le "Grenelle" contre les violences conjugales, "l'impunité doit cesser. L'éducation à l'égalité doit devenir une priorité", martelait l'appel à manifester, porté par le collectif féministe #NousToutes et une soixantaine d'associations, syndicats et partis politiques. De nombreuses pancartes sur fond violet, la couleur de cette mobilisation, délivraient des messages comme "ras le viol", ou "65% des victimes de féminicides avaient pris contact avec la police".

"Ce n'est pas normal que l'endroit où l'on se sente le plus en danger, ce soit chez soi", estime Karine Branger, artiste plasticienne qui a organisé un carré dans le cortège au sein duquel une centaine de femmes marchait vêtues d'une combinaison blanche, pour symboliser le nombre de victimes de féminicides depuis le début de l'année.

Il faut que tous les personnels soient formés - notamment les gendarmes et les pompiers

Ils étaient entre 50 et 100 dans les rues de Rouen, rapporte France Bleu Normandie. "Il faut plus de moyens financiers et plus de moyens humains" estime Marine Caltot, l'une des responsables du collectif #NousToutes à Rouen. "Des choses ont été mises en place mais cela reste insuffisant" affirme t-elle. "Il faut que tous les personnels soient formés - notamment les gendarmes et les pompiers - à la prise en charge des victimes et à l'enregistrement de leurs plaintes parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de femmes qui ne peuvent pas déposer plainte ou pour lesquelles les plaintes ne sont pas acceptées."

De nombreuses pancartes sur fond violet, la couleur de cette mobilisation, délivraient des messages comme "ras le viol", ou "65% des victimes de féminicides avaient pris contact avec la police". © Maxppp - Delphine Goldsztejn

À Châteauroux, ils étaient une centaine a constaté le journaliste de France Bleu Berry sur place. "Nous dans l'Indre, nous réclamons une maison des femmes. Ce lieu pourrait regrouper des permanences sociales, juridiques ou encore une permanences pour les soins psycho-traumatiques mais aussi pouvoir recourir aux psychologues, clame Olivia JAN la présidente de NousToutes 36.

En France, quelque 220.000 femmes sont victimes de violences et 94.000 sont violées chaque année, relève le collectif féministe. Et depuis le 1er janvier, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". Pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre avait atteint 102 féminicides, et 146 en 2019, selon le ministère de l'Intérieur.