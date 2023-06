Rassemblement à Avignon pour "exiger le respect des droits des réfugiés"

Des partis de gauche, des associations et des organisations comme la Ligue des droits de l'Homme, au total une cinquantaine de personnes s'est réunie mardi entre la rue de la Carreterie et la rue Carnot à Avignon. Une mobilisation organisée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. "Nous avons des défis énormes à relever et les responsables politiques ne sont pas à la hauteur de la situation", a dénoncé Guy Chenevier de l'association Rosmerta. Lors de sa prise de parole, Fabienne Haloui de la Ligue des droits de l'Homme a demandé "d'en finir avec les politiques répressives, la LDH demande l'ouverture de voies légales pour faire en sorte que les routes maritimes ou terrestres ne soient plus des grands cimetières".

Les participants à ce rassemblement ont en ligne de mire la future loi immigration du gouvernement. "C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire", regrette Guy Chenevier. Le bénévole de l'association avignonnaise Rosmerta dénonce le climat actuel dans le département : "la préfète relance les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Pendant ce temps, nous avons plusieurs personnes qui ont des CAP dans des entreprises du Vaucluse. Ils risquent de ne pas avoir leur titre de séjour et on met des gens dans des situations impossibles."