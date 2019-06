Rassemblement à Chambéry des professeurs grévistes

Les syndicats appelaient à la grève de la surveillance en ce lundi matin, jour de l’épreuve de philosophie pour les filières générales et technologiques. A Chambéry, des professeurs et des professionnels de la vie scolaire (AED et CPE) se sont rassemblés devant certains lycées.

Chambéry - France

Plus d’une vingtaine de professeurs se sont rassemblés lundi matin devant le lycée Monge à Chambéry. Ils viennent des lycées de l’agglomération, lycée du Granier, lycée Louis Armand mais aussi d’Aix les Bains : lycées Marlioz et La Jardinière.

A Annecy, les enseignants grévistes ont distribué des tracts à l’entrée du lycée Baudelaire.

On fait grève, le jour du bac pour l’avenir des élèves

Les professeurs dénoncent la réforme du bac qui entrera en vigueur en 2021 mais certaines conséquences seront visible dès la rentrée 2019. Globalement, moins d’heures consacrées aux matières dites fondamentales (français et mathématique) plus de temps d’examen, en contrôle continu et donc moins de projets de classe. Et des classes avec plus d’élèves.

Les inquiétudes au niveau des filières professionnelles sont les mêmes : « on réduit le nombre d’heure en français, en maths et même en enseignements professionnels » - Didier, enseigne l’électricité au lycée Monge, à Chambéry.

La profession est en souffrance

A la réforme du bac, s'ajoute un manque de reconnaissance globale de la profession d'enseignant. Un métier pas assez valorisé selon Jérôme "Dès le recrutement ça ne vas pas. Un enseignant qui débute à bac +5 après avoir passé un concours est rémunéré à 1,2 SMIC, qui veut venir travailler à ce prix là, un tel métier et avec des classes de plus en plus surchargées".