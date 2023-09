Rassemblement à Clermont-Ferrand pour défendre un droit à l'avortement "encore tabou"

"Quand j'ai avorté, je pensais que c'était la solution facile. C'était loin d'être simple", résume Siham, étudiante clermontoise encore marquée par ce parcours. Il y a un an quand elle décide d'avoir recours à l'avortement, elle peine à trouver un médecin qui va la recevoir et tombe sur une personne "vraiment pas cool. Elle m'a mis le visuel de l'échographie, le cœur du bébé, elle m'a fait plein de réflexions du type, si vous voulez le garder, là ça se passe super bien la grossesse..." Aujourd'hui Siham n'en revient toujours pas. "J'avais 18 ans, j'étais seule..." Elle trouvera finalement du soutien auprès du Planning Familial.

C'est en soutien et pour partager son expérience douloureuse qu'elle est venue à ce rassemblement pour le droit à l'avortement avec son amie Mathurine. Etudiante elle aussi à Clermont-Ferrand, la jeune femme a avorté il y a un an, subissant violences gynécologiques, le départ de son petit ami d'alors qui la quitte et une culpabilité qu'elle ne peut s'empêcher d'éprouver. Pour elle le tabou autour de l'IVG reste un obstacle fort. "Je trouve que c'est un des droits en France qui est le moins accepté par la population."

Une inscription dans la Constitution en suspend

Alors que les associations attendent toujours l'inscription promise par Emmanuel Macron de ce droit (devenu "liberté" dans les mots du Président) dans la Constitution, Mathurine voit bien que même si l'avortement est légal, la démarche reste difficile. "C'est jamais un choix simple, on n'avorte jamais parce qu'on pense que c'est un moyen de contraception. Les hommes, en tout cas ceux qui font les lois aiment bien parler à notre place mais quand on ne le vit pas, on ne peut pas savoir ce qu'on ressent." Les deux étudiantes plaident pour que les femmes lèvent le tabou et parlent.

En France, les statistiques de la Drees montrent que le nombre d'IVG a augmenté l'an dernier pour atteindre son plus haut depuis plus de 30 ans. Mais si dans une ville comme Clermont-Ferrand, avec un Planning familial bien implanté, l'accès à l'avortement semble préservé, ce n'est pas forcément le cas dans les zones de désert médical où les délais pour voir un professionnel de santé peut compliquer la démarche.