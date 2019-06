Rassemblement à Dijon des archéologues inquiets pour leur avenir

Dijon, France

Les dixièmes Journées nationales de l'archéologie ont débuté ce vendredi. Pendant 3 jours, le grand public peut découvrir l'archéologie et ses métiers, l'occasion pour l'intersyndicale du service public de l'archéologie (CGT-Culture, SNAC-FSU, Sud-Culture Solidaires et CNT-CCS) d'évoquer les craintes de la profession. Un rassemblement a eu lieu ce vendredi midi place du Bareuzai à Dijon pour dénoncer les coupes à venir dans les effectifs et la dégradation des conditions de travail sur les chantiers de fouilles préventives.

800 départs en retraite à venir d'ici 2024

Depuis l'ouverture à la concurrence dans le milieu des fouilles archéologiques, les conditions de travail se sont largement dégradées selon l'intersyndicale.

"Etre Indiana, ça paie pas tous les mois"

A Dijon, mobilisation des archéologues inquiets pour leur métier. © Radio France - Stéphanie Perenon

"On fait moins bien notre travail parce qu'on est moins nombreux, et à terme il y aura une perte de connaissance et de compétence" regrette Antoine Guicheteau, archéologue à l'INRAP à Dijon."

L'intersyndicale craint la perte de vingt postes sur les soixante que compte l'INRAP à Dijon.

Des archéologues qui vont accueillir le grand public ce samedi 15 et dimanche 16 juin 2019, pour faire découvrir leur métier, à Dijon comme partout en France.