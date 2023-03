Rassemblement à Nîmes contre le projet de loi sur l'immigration

Le projet de loi sur l'immigration du gouvernement dans le collimateur de nombreuses associations de défense des droits des migrants. Elles se sont rassemblées ce samedi devant le palais de justice de Nîmes pour dénoncer ce projet qui "conduit à une négation radicale des droits fondamentaux des migrant.e.s". Les personnes présentes se sont ensuite dirigées jusqu'à la préfecture pour des prises de parole.

Le projet de loi découpé en plusieurs textes

Lors de son interview télévisée le 22 mars, Emmanuel Macron a annoncé le découpage en "plusieurs textes" de ce projet de loi. Le projet de loi "plus court" pourrait désormais se réduire aux mesures sur l'asile (création de pôles territoriaux, généralisation du recours au juge unique à la Cour nationale du droit d'asile...) et le contentieux des étrangers (réduction de 12 à 4 du nombre de recours possibles pour contester les expulsions, notamment) qui engorge les tribunaux administratifs, a expliqué jeudi à l'AFP l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une trentaine d'organisations, dont Amnesty international ou La Cimade appellent le gouvernement à "abandonner définitivement ce projet" et de "ne pas faire passer des dispositions, qu'elles soient législatives ou réglementaires, qui ne feront que fragiliser et restreindre les droits des personnes exilées".

Les manifestants se sont rendus du palais de justice à la préfecture © Radio France - Philippe Thomain