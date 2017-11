Rassemblement à Pau contre les violences faites aux femmes

Des dizaines de personnes se sont rassemblées, samedi soir place Clemenceau à Pau, pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes.

"Agir avant qu'il ne soit trop tard". 123 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon l'année dernière en France. Autre chiffre marquant rappelé par le planning familiale, à l'initiative de ce rassemblement samedi à Pau, "seulement 10% des victimes de viols" osent, aujourd'hui porter plainte. A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le président Emmanuel Macron a pris la parole également samedi pour déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes "grande cause du quinquennat".

Avant de prononcer son discours à l'Elysée, Emmanuel Macron a fait observer une minute de silence "en hommage à ces femmes battues, violées et tuées". "C'est notre société entière qui est malade du sexisme" a déclaré le chef de l'Etat. Il a ensuite détaillé ses priorités pour les cinq prochaines années : "l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité", un "meilleur accompagnement des victimes" et un "renforcement de l'arsenal répressif". Une campagne d'information à destination du grand public a été lancée ce 25 novembre.