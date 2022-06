Rassemblement à Saint-Désirat pour soutenir une famille géorgienne sous le coup d'une expulsion

Seul Irakli, 20 ans, dispose d'un titre de séjour jusqu'en 2025. Ses parents Gocha et Nona, son frère Lazaré et sa soeur Barbara sont eux sous le coup d'une obligation de quitter le territoire

A l'initiative du Collectif urgence solidarité et du DUDH, un rassemblement de soutien est organisé à 10 heures place Simone Veil à Saint-Désirat ce samedi pour soutenir une famille géorgienne habitant le village. La préfecture de l'Ardèche leur refuse depuis des années leur demande d'asile, depuis leur arrivée en France en 2013 - ils ont fui l'Abkhazie, république autonome de Géorgie, en proie à des soubresauts politiques. Des décisions "inhumaines" selon le Collectif urgence solidarité, qui présente une famille intégrée, aux enfants scolarisés et francophones.

Seul Irakli, l'aîné de 20 ans est en règle depuis 2018. Il faisait du rugby à Annonay. "C'est le club qui m'a aidé pour mon titre de séjour" raconte-t-il. Il passe ensuite par Nevers, "j'ai signé encore à Chartres. J'ai un contrat pro, j'ai mon titre de séjour valable jusqu'en 2025". Le reste de la famille n'a jamais obtenu de validation de leurs demandes d'asile. Les deux plus jeunes enfants, Lazaré 11 ans et Barbara 7 ans - qui est née en France - sont scolarisés à Saint-Désirat. "Mon frère et ma sœur ne parlent même pas bien le Géorgien, ils ne l'écrivent pas. Ils sont vraiment bien intégrés. Je ne comprends pas pourquoi on me donne des papiers à moi, et pas au reste de ma famille" soupire Irakli.

Le maire de Saint-Désirat, Thierry Lermet, souhaite voir rester cette famille en Ardèche Copier

Les parents, Gocha 40 ans et Nona 39 ans, travaillent le plus souvent comme ouvriers agricoles. Elle fait également du ménage. "Le comble, c'est qu'ils sont déclarés. Ils cotisent, mais ils n'ont aucun droit" déplore Bernard Gauthier, le président du Collectif urgence solidarité, qui les soutient depuis des années, "ils vivent tranquillement, ils veulent seulement être intégrés". L'association a signé le bail de l'appartement municipal où la famille vit depuis deux ans désormais, "la famille paye le loyer, l'électricité. Elle est autonome !"