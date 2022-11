Rassemblement anti corrida à Clermont-Ferrand : "La cruauté n'est pas une tradition tolérable"

Ils disent non à la corrida. Le CRAC (Collectif Radicalement Anti Corrida), le parti animaliste, le parti Europe Ecologie Les Verts et l'association de protection animale La Griffe se sont réunis ce samedi après-midi sur la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Une trentaine de personnes rassemblées pour abolir cette pratique qui consiste à mettre à mort un taureau à l'issue d'un spectacle au sein d'une arène.

ⓘ Publicité

Stand d'informations, images chocs de taureaux ensanglantés : les défenseurs de la cause animale veulent rallier un maximum de monde contre la corrida. "Aujourd'hui, au 21e siècle, on torture et on tue de paisibles herbivores pour divertir et amuser certains humains.", dénonce Laurent Miolane, délégué départemental du CRAC dans le Puy-de-Dôme.

Aujourd'hui, au 21e siècle, on torture et on tue de paisibles herbivores pour divertir et amuser certains humains

Une mobilisation à Clermont-Ferrand, qui n'est pas une terre à corridas... mais cela concerne tout le monde, selon Laurent Miolane : "Détrompez-vous : la dernière corrida en Auvergne a eu lieu en 1991 à Cusset. C'est pas si éloigné de nous. Il faut se rappeler aussi que dans les villes du Sud de la France, cette tradition existe encore et il est temps de l'abolir."

Plusieurs messages posés au sol par les militants pour sensibiliser et interpeller les passants © Radio France - Emma Saulzet

Succès mitigé de la mobilisation

Difficile pourtant, de se faire entendre. Sur la place de Jaude, les militants ont du mal à faire signer les pétitions anti-corridas. "Il y a peu de gens qui écoutent, qui passent, souffle Josée Barnerias, présidente de l'association auvergnate de protection animale La Griffe. Il faut le faire quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive. Les gens ne savent pas toujours ce que subit le taureau. On leur présente ça sous un jour très édulcoré. C'est une horreur, c'est un cauchemar. Ca dure 20 minutes, y compris avec des petits veaux. C'est la honte d'un pays comme le nôtre, vraiment."

Les gens ne savent pas toujours ce que subit le taureau. On leur présente ça sous un jour très édulcoré. C'est une horreur, c'est un cauchemar. - Josée Barnerias, présidente de l'association La Griffe

La proposition de loi en débat à l'Assemblée jeudi 24 novembre

La proposition de loi du député LFI Aymeric Caron, pour l'abolition de la corrida, a été refusée ce mercredi 16 novembre à la commission des Lois de l'Assemblée Nationale. Elle devrait être débattue jeudi 24 novembre, avec les députés, dans l'hémicycle. "Je ne devrais pas le dire, mais je suis totalement pessimiste, exprime Josée Barnerias. Les députés qui voteront pour [l'abolition de la corrida] seront très largement minoritaires. A moins d'un miracle, allez savoir ! Peut-être que ceux qui sont pour maintenir la corrida oublieront de venir ce jour-là, mais ça m'étonnerait beaucoup."