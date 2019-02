Rassemblement contre l'antisémitisme : 500 personnes à Pau

René, Michèle, Abdélaziz et plusieurs centaines d'autres se sont retrouvées place Clémenceau à Pau ce mardi soir pour dire non à l'antisémitisme.

Pau, France

500 personnes selon la préfecture se sont rassemblées silencieusement ce mardi soir place Clémenceau à Pau, devant la prefecture. Un rassemblement à l'appel de plusieurs associations et parti politique pour dire non à l'antisémitisme. Plusieurs exactions ces derniers jours ont provoqué ce mouvement de réactions dans quasiment toutes les villes de France. René, Michèle et Abdélaziz étaient dans la foule hier soir à Pau.