Rassemblement contre l'autoroute A69 ce week-end dans le Tarn, le camp installé près de Castres

Depuis plusieurs semaines, le collectif La Voie est Libre prépare un rassemblement contre le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Mercredi 19 avril, une déclaration de manifestation est parvenue à la préfecture du Tarn, portée par la Confédération paysanne et Attac, deux organisations parmi les nombreux collectifs présents. François-Xavier Lauch, le préfet, a d'ailleurs salué ce "respect de la procédure qui permet de mener un dialogue constructif". Des discussions vont pouvoir commencer pour permettre d’identifier un parcours de manifestation précis.

"Un bloc festif et déterminé"

Ce jeudi, le camp a posé ses bases sur la commune de Saix, dans le secteur des étangs, à moins de 10 km à l'ouest de Castres et à 70 km de Toulouse.

Quatre associations ou syndicats sont à la manœuvre pour ce rassemblement : la Confédération paysanne, les Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion Toulouse et La Voie est Libre. Ils sont soutenus par plusieurs autres organisations comme Attac, France Nature Environnement, Greenpeace ou des partis politiques (LFI, EELV, le Parti de Gauche, le NPA).

Dans un communiqué envoyé aux journalistes ce jeudi, La Voie est Libre éreinte une fois de plus Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie favorable au projet, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. L'association précise qu'elle formera, avec ses soutiens "un seul bloc festif et déterminé".

Le week-end sera composé de repas, de concerts, de conférences, de tables-rondes entre vendredi après-midi et dimanche soir. Une marche est aussi prévue samedi à 14h.

