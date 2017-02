Rassemblement contre la corruption des élus : plus d'une centaine de manifestants à Orléans

Des rassemblements contre la corruption des élus se sont tenus un peu partout en France ce dimanche. Place de la République à Paris, mais aussi dans une trentaine de villes, dont Orléans.

Ils étaient plus d'une centaine, rassemblés sur la place du Martroi à Orléans, à dire stop à la corruption des responsables politiques. Une manifestation qui s'inscrit dans un mouvement national, lancé à Paris sur la Place de la République, théâtre de la lutte initiée par Nuit Debout l'année dernière.

Les manifestants orléanais ont eu un petit mot à l'attention de François Fillon. © Radio France - Etienne Escuer

Pas de drapeaux, de banderoles ou de signes d'appartenance politique : le mouvement se voulait d'initiative citoyenne. Il fait notamment écho à une série de manifestations anti-corruption en Roumanie ces dernières semaines. En France, "l'affaire Fillon est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", explique Robin Buisson, qui a lancé la page Facebook du rassemblement orléanais.

"On a envie de donner un grand coup de balai, de renouveler et de reprendre la main sur le pays." - Robin Buisson,

Parmi les revendications : moins de collusion entre élus et multinationales, meilleur encadrement des activités et rémunérations des parlementaires, non-cumul des mandats, participation des citoyens à la vie politique. Le récent amendement qui réduit le délai de prescription pur certains délits (abus de bien sociaux, corruption, détournement de fonds public, etc...) a également fait réagir. Dorénavant, la prescription (12 ans) ne courra pas à partir de la commission des faits mais à compter du moment où l’infraction a été constatée. Autrement, les faits antérieurs à 2005 mais seulement découverts aujourd'hui ne pourront pas être jugés.

Les manifestants ont écrit quelques citations. © Radio France - Etienne Escuer

Quelques politiques locaux avaient fait le déplacement : Emmanuel Constantin, référent local d'En Marche ; Tahar Ben Chaabane, ancien élu à la mairie d'Orléans ; ou encore Pascal Tebibel, candidat aux législatives dans la 2ème circonscription du Loiret pour l'initiative 577 pour la France.