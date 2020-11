Rassemblement contre la loi "Sécurité globale" : 9 blessés et 33 personnes interpellées à la suite des heurts

Le rassemblement contre le projet de loi sur la "Sécurité globale" près de l'Assemblée nationale mardi s'est terminée par des heurts.

En début de soirée, la police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser une centaine de personnes, parmi lesquelles figuraient de nombreux jeunes qui ont détruit du mobilier urbain, avant que le calme ne revienne vers 21h30.

Plusieurs blessés légers et des interpellations

Après ces heurts, 33 personnes ont été interpellées , a indiqué ce mercredi la préfecture de police. Il y a eu "dix blessés légers dont neuf parmi les forces de sécurité intérieure", ajoute la préfecture.

Gérald Darmanin dénonce ce mercredi "des _violences inacceptables_" avec des "magasins attaqués, des policiers qui ont reçu des pavés sur la tête, des policiers insultés".

"Alors que des représentants du peuple allaient légitimement discuter d'un texte de loi, il y avait une pression sur les représentants de la nation pour ne pas discuter librement. Nous sommes en démocratie, les parlementaires ne peuvent pas agir sous pression", a ajouté le ministre de l'Intérieur sur Europe 1.

Un rassemblement pour protester contre l'article 24 de la loi "sécurité globale"

Des centaines de personnes s'étaient rassemblées en milieu d'après-midi à l'appel notamment de syndicats de journalistes et associations de défense des droits de l'homme pour protester contre la proposition de loi sur la "Sécurité globale". Cette loi dont l'examen commençait mardi, empêcherait selon eux les journalistes et les citoyens de filmer les forces de l'ordre durant les manifestations.

C'est l'article 24 de cette proposition de loi qui est visé. Il prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention, lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique".