Lyon-Turin : plusieurs centaines de manifestants défilent au Maurienne contre le chantier ferroviaire

Alors qu'un week-end de mobilisation contre le chantier du Lyon-Turin est organisé en Maurienne, les opposants installés depuis ce vendredi sur la commune de La Chapelle, en entrée de vallée, manifestent ce samedi après-midi. Un cortège de plusieurs centaines de manifestants s'est élancé du camp un peu avant 13 heures.

Pour le moment, le rassemblement se déroule dans le calme, selon notre reporter sur place. Les manifestant ont emprunté la départementale 1006, en direction de Saint-Jean-de-Maurienne. Les gendarmes expliquent que des difficultés de circulation sont à prévoir dans le secteur. Selon nos informations, le cortège a ensuite été bloqué.

Malgré les interdictions prononcées par le préfet de la Savoie , les organisateurs du week-end avaient annoncé cette manifestation ce samedi matin en conférence de presse. Les militants italiens du NoTAV, opposés au Lyon-Turin, ont également pris la parole pour dénoncer les contrôles et les fouilles de six cars de manifestants venus d'Italie par les forces de l'ordre.

Le cortège emprunte la route pour se rendre à Saint-Jean-de-Maurienne. © Radio France - Cédric Hermel.

Éviter les intrusions sur les chantiers du Lyon-Turin

Sur place en Maurienne, la porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaize a précisé que l'interdiction de manifester ne concernait que certaines communes, et que les opposants pourraient défiler à condition de se tenir à distance des chantiers de Telt, la société qui supervise les travaux de cet Lyon-Turin.

"On a mis en place un dispositif fort (2 000 policiers et gendarmes) mais très adaptable, notre but c'est d'éviter les intrusions et les dégradations sur les chantiers, si les manifestants font entendre leur voix dans le respect des règles, il n'y a pas de souci", explique Camille Chaize. "Il y a moins de monde que prévu parmi les manifestants mais certains vont encore arriver de Suisse et d'Italie dans la journée. Nous avons pris un certain nombre d'interdictions du territoire, donc il y a des contrôles routiers plus importants, on fouille les véhicules et on confisque des objets qui pourraient servir d'armes par destination. On a par exemple trouvé des marteaux et des bouteilles de gaz qui peuvent être utilisés pour des violences qu'on cherche justement à prévenir."

Selon la gendarmerie, 27 personnes ont été refoulées à la frontière italienne depuis vendredi soir.