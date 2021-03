Rassemblement contre les violences policières à 13h12 à Rennes ce samedi, pourquoi cet horaire ?

Le collectif Vérité et Justice pour Babacar sera présent au rassemblement.

La journée du 20 mars est désormais devenue une journée de lutte contre les violences policières. A Rennes, ce samedi, plusieurs associations, collectifs et partis politiques appellent à un rassemblement sur l'esplanade de Gaulle avant une marche dans les rues de la ville. Les participants réclament "la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention mais aussi l'abrogation de la lois séparatisme" mais aussi "la fin des contrôles au faciès".

Awa Gueye, sœur de Babacar Gueye, abattu par un policier en décembre 2015 et Franck Lambin, père du jeune Allan, mort en garde à vue au commissariat de Saint-Malo en 2019 seront notamment présents lors de ce rassemblement organisé à 13h12. La précision de cet horaire peut surprendre mais il s'agit d'un symbole.

Ces quatre chiffres 1,3,1,2 doivent être mises en relation avec les lettres de l'alphabet. Ils permettent ainsi de former l'acronyme Acab pour All cops are bastards (tous les policiers sont des salauds), un slogan utilisé par les mineurs britanniques lors des grèves des années 80 puis repris ou détourné ensuite par plusieurs groupes de manifestants.