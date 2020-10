Strasbourg : rassemblement dans l'émotion en hommage à Samuel Paty, professeur assassiné

Un grand rassemblement place Kléber, à Strasbourg, ce dimanche 18 octobre à 15 heures pour rendre hommage à Samuel Paty, enseignant tué dans les Yvelines. Minute de silence, Marseillaise et applaudissements : des centaines de personnes se sont regroupées dans une atmosphère chargée d'émotion.

La place Kléber à Strasbourg en deuil ce dimanche 18 octobre. Des regards noirs, quelques larmes et beaucoup d'émotion pour rendre hommage à Samuel Paty, enseignant tué vendredi à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines). Plusieurs centaines de personnes ont alterné entre chuchotement, Marseillaise et applaudissement.

"C'est criminel ce qui s'est passé... On est là pour la liberté, pour sa femme et pour son fils", peine à dire Françoise la gorge nouée. A quelques mètres de l'enseignante en maternelle, une ronde s'est formée. On avance au coude à coude pour venir y déposer une fleur, un crayon, une bougie, un drapeau tricolore ou même une photo de Samuel Paty signée de quelques mots de soutien à la famille de la victime.

"Je suis enseignant"

Un cercle, presque un sanctuaire improvisé en l'honneur de l'enseignant tué. Trois mots "Je suis enseignant", reviennent souvent dans la foule. Inscrits sur des feuilles volantes ou à la main sur des pancartes comme l'a fait Abel : "Toucher à l'école, c'est toucher à la République ! La laïcité est synonyme de croire ou de ne pas croire."

Les valeurs de la République reviennent souvent dans la bouche des manifestants. François est professeur d'Histoire-Géographie en collège à Strasbourg est reste sidéré après la mort de son confrère : "Je suis extrêmement choqué, presque déprimé, depuis vendredi soir je ne pense qu'à cela et ça pose beaucoup questions sur le métier d'enseignant."

A la même heure, des rassemblements ont eu lieu à Mulhouse et Colmar.