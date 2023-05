Rassemblement de gens du voyage à Nevoy : la préfète annonce 17 gendarmes supplémentaires

La préfète du Loiret Régine Engstrôm a fini par se rendre, mercredi (mais on ne l'a appris que jeudi), sur sur le site du rassemblement évangélique des gens du voyage à Nevoy, organisé par "Vie et Lumière", et qui compte 38 000 personnes cette année, contre 20 000 ordinairement. Un afflux qui suscite des tensions croissantes - un habitant a tiré 2 coups de feu en l'air lundi dernier - et qui provoque l'exaspération des élus, tout tendance politique confondue. Cette visite préfectorale a eu lieu en toute discrétion, la presse n'y a pas été conviée, malgré les sollicitations répétées qu'a adressées France Bleu Orléans à la préfecture et au ministère de l'Intérieur pour évoquer la situation.

Une hausse annoncée de 6,8% des effectifs de gendarmes

A l'issue de ce déplacement, la préfète du Loiret annonce que "les effectifs de gendarmerie nationale présents sur site, au nombre de 250, seront renforcés par 17 gendarmes supplémentaires à compter de samedi afin d'organiser et réguler au mieux la circulation routière pour la fin de la convention (NDLR prévue dimanche)". Elle indique également que les gendarmes "ont procédé au contrôle de près de 4 000 véhicules et plus de 3 000 personnes : 177 infractions routière ont été relevées et 56 verbalisations pour abandon de déchets dressés."

"Le poste médical est correctement dimensionné"

Régine Engström assure par ailleurs que "le poste médical déployé avec l'aide du Centre Hospitalier de Gien et l'Association de Protection Civile du Loiret 45, qui accueille une soixante de visites par jour, est correctement dimensionné". Enfin, souligne-t-elle, "le service d'incendie et de secours se rend sur place tous les jours pour s'assurer de la sécurité des personnes et des installations à l'intérieur du camp." La préfète a ensuite rencontré Francis Cammal, le maire de Gien, ainsi que "l'ensemble des élus de la ville de Nevoy". Le communiqué n'évoque pas, en revanche, la question du prochain rassemblement qui devrait avoir lieu de nouveau, et selon toute vraisemblance, à Nevoy, à la fin août.