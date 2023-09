Rassemblement de Grostenquin : « Je ne partirai pas tant que tout ne sera pas en ordre »

La décrue est amorcée sur l’ancienne base aérienne de Grostenquin qui accueille depuis bientôt deux semaines des milliers de gens du voyage pour le rassemblement évangélique annuel Vie et Lumière. 183 véhicules ont quitté le site jeudi, mais le gros des départs se fera samedi et dimanche. Au plus fort de la semaine, on a compté près de 5.000 caravanes et camping-cars pour 20.000 à 25.000 participants.

Principal point de crispation : les déjections humaines

Cette habitante de Lelling l'a constaté dans son village : « Il y a eu beaucoup de déjections, sur le terrain de jeux des enfants, dans les pots de fleurs de la mairie. Ils ne se cachent pas ».

Les services de l'Etat déploient les gros moyens pour que tout se passe au mieux mais sur la question des déjections dans la nature, Bruno Charlot, le sous-préfet de Forbach-Boulay, reconnait que sa marge de manœuvre est limitée : « C’est le principal sujet. C’est une chose de moins en moins acceptée dans la société. Il y a eu plusieurs verbalisations lorsque les gens sont pris sur le fait. Mais reconnaissons que le nombre est modeste au regard de l’ampleur du phénomène ».

Le pasteur a mobilisé une équipe de 30 hommes pour assurer le nettoyage. © Radio France - Julie Seniura

« C’est un mode de vie ancestral mais ça s’améliore »

Sur cette ancienne base aérienne de l’OTAN, pas moins de 120 toilettes mobiles sont déployées, à la charge de l'association Vie et Lumière, mais elles sont peu utilisées. Joseph Charpentier, l'organisateur du rassemblement : « Nous avons une culture, un mode de vie ancestral mais ça s’améliore. C’est vrai qu’il y a eu quelques chemins, pâtures, prés souillés. Mais j’ai mis en place une équipe de trente hommes qui font le maximum pour nettoyer les lieux ».

Joseph Charpentier va rester toute la semaine prochaine à Grostenquin, il promet de payer tous les frais de nettoyage et de ne pas partir tant que tout ne sera pas en ordre.

Un PC des services de l'Etat est ouvert 24/24 sur le site, ainsi qu'un poste médical, et la base est surveillée avec des drones et un hélicoptère. Environ 400 gendarmes ont été mobilisés durant toute la durée du rassemblement.

Le PC des services de l'Etat en place en permanence sur le site. © Radio France - Julie Seniura