Rassemblement de Russes en soutien à l'Ukraine à Montpellier

"Les Russes avec l'Ukraine" est écrit sur une banderole brandie ce dimanche matin sur la Place de la Comédie, devant l'office de tourisme, à Montpellier. Une petite trentaine de personnes originaires de Russie où qui y ont vécu se sont rassemblées pour dénoncer la guerre en Ukraine. Un rassemblement en ce 16 avril, date symbolique puisque c'est celle du Pâques orthodoxe.

ⓘ Publicité

Des Russes en soutien avec l'Ukraine

Mitia Fedotenko, un Russe qui vit à Montpellier depuis 26 ans veut faire savoir qu'il y a des Russes qui ne soutiennent pas Vladimir Poutine. "Tout le monde pense peut-être que les Russes sont tous des salauds. Tous des orques comme on dit en russe. Mais ce n'est pas vrai. Nous, on ne soutient pas du tout cette guerre. On la dénonce. On est contre cette invasion militaire. On est contre cette Russie impérialiste, on est contre Poutine et contre son régime. On exige aussi que la Russie rentre, j'ose le dire, dans le monde civilisé."

Une trentaine de Russes en soutien à l'Ukraine à Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Il a pris la parole en russe. Son discours a été traduit par Guillaume, un Français qui a vécu huit ans à Moscou. Il était professeur de français sur place et a quitté le pays avec sa femme russe et leur enfant dès que la guerre a commencé. "On voit très rarement des Russes exprimer leur soutien avec les Ukrainiens parce que là-bas, ça peut être puni de prison. Ici on est dans un pays démocratique, on a la chance de pouvoir le faire. On est contre la guerre, on a besoin de le dire pour que les Ukrainiens et les Russes là-bas le sachent."

Clare Hart, Vice-présidente à la métropole de Montpellier Déléguée au Rayonnement international et à la Coopération européenne a aussi pris la parole. "Montpellier est plus que jamais aux côté des Ukrainiens et des Ukrainiennes."