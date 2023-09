Rassemblement de soutien à Marseille pour la journaliste Ariane Lavrilleux

Des dizaines de personnes se sont rassemblées de nouveau ce mercredi en fin d'après-midi à Marseille, devant l'Évêché, en soutien à la journaliste marseillaise Ariane Lavrilleux, en garde à vue depuis plus de 24 heures. Un premier rassemblement s'était tenu la veille alors que le domicile de la journaliste était perquisitionné, selon le média Disclose. D'autres rassemblements ont également été organisés à Paris, Rennes, Lyon et Nice.

A Marseille, des journalistes, des syndicats et plusieurs élus étaient sur place dont les adjoints au maire Hervé Menchon et Sébastien Barles, ou encore le député Sébastien Delogu, pour demander la libération d’Ariane Lavrilleux. La mobilisation était organisée par Presse Papier et Prenons la une, deux associations dans lesquelles Ariane fait partie.

On reproche à la journaliste d**'avoir dévoilé des informations "confidentiel-défense"** dans son enquête sur l'opération militaire Sirli menée par la France en Égypte pour le media Disclose fin 2021. La journaliste avait révélé un possible détournement égyptien d'une opération de renseignement française dans le pays.

Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP qu'une juge d'instruction menait ces opérations, "compte tenu de son statut de journaliste".

Par ailleurs, un ancien membre de l'armée a également été placé en garde à vue dans cette affaire, a précisé la source proche du dossier, confirmant une information du site Mediapart.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a refusé ce mercredi de répondre à une question concernant la journaliste. "La nature de votre question n'est pas adaptée au contexte" du compte-rendu du Conseil des ministres, a répondu le ministre à une journaliste qui lui demandait s'il est "normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie".