Rassemblement de soutien aux maires : le discours offensif du maire de Perpignan

À Perpignan comme dans plusieurs mairies des Pyrénées-Orientales, rendez-vous était donné ce lundi midi pour un rassemblement de soutien à Vincent Jeanbrun, maire l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), dont le domicile a été visé par une agression à la voiture bélier dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la ville préfecture, au moins 200 personnes se sont rassemblées, place de la Loge devant la mairie, pour assister au discours de Louis Aliot.

ⓘ Publicité

Un discours en soutien aux forces de l'ordre

Entouré de Sandrine Dogor-Such et Michèle Martinez, députés RN de la troisième et de la quatrième circonscription Louis Aliot a pris la parole pour ce qu'il a dit vouloir être un rassemblement "d'hommage et de respect de notre pays nos institutions et de tous ceux qui en France participent à maintenir la paix civile." Ce lundi le maire de Perpignan a choisi de témoigner son soutien aux forces de l'ordre.

"Ce rassemblement je le fais par respect pour le maire de l'Haÿ-les-Roses, et je l'ai fait aussi par respect pour nos forces de l'ordre. Sans police il n'y a plus ni démocratie, ni République et on ouvrira un chapitre de guerre civile. C'est pour cela qu'"il faut rester proche de nos policiers. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des bavures. Quel métier n'est pas à l'abri d'une bavure? Mais on ne peut pas comme ça remettre sur la place publique la responsabilité de la police." Avant de mentionner les émeutes de fin de semaine dernière et d'insister " parce que les jeunes, ceux qui sont sortis, venaient pour tuer de la police."

Louis Aliot a conclu en disant attendre "une réponse ferme du gouvernement" suite aux émeutes de la semaine passée.

"On aurait dû être plus nombreux "

Place de la Loge au moins 200 personnes s'étaient donc rassemblées pour assister au discours du maire. Pas suffisamment de l'avis de plusieurs d'entre eux "Nous adhérons à ce discours-là. Par contre c'est vrai que les Perpignanais ne se sont pas mobilisés suffisamment. La police est là pour nous protéger et protège tous les Perpignanais donc tous les Perpignanais auraient dû être là" regrette une catalane.

"Pas assez rassembleur" selon l'opposition

C'est le regret de Chantal Bruzi, chef de file de l'opposition dans le conseil municipal de Perpignan. " Effectivement il a mentionné le maire de l'Haÿ-les-Roses, mais il n'a pas suffisamment été rassembleur et insisté sur la mobilisation et le soutien que nous devons apporter à tous les élus de France. "