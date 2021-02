Rassemblement de soutien pour un jeune lycéen guinéen menacé d'expulsion

La nouvelle de l'interpellation d'Aly Touré et de son placement au centre de rétention de Lesquin depuis le 5 février a du mal à passer à Marly où il est lycéen.

Arrivé en France en 2016, le jeune guinéen qui ne parlait pas un mot de français a décroché un CAP peinture puis moniteur installateur au lycée Mansart où il suivait son bac pro.

Charaf Rifai, son ancien prof de maths se souvient d'un _"très très bon élève autant sur le plan du travail que de la discipline"_, l'enseignant a la retraite a bien du mal à comprendre cette expulsion tout comme Nathalie, la maman d'un de ses copains

Un très bon camarade d'école, toujours à aider les autres, toujours respectueux, c'est un bon gamin ! je suis très déçue

Le jeune homme a reçu aussi le soutien de ses deux clubs de foot, celui de la Briquette et celui de l'hôpital de Valenciennes qu'il avait rejoint récemment. Stéphane, l'un de ses membres est scandalisé

Scandalisé parce qu'il y a des jeunes qui veulent s'en sortir, qui s'en donnent les moyens et on les met en centre de rétention, c'est inadmissible

Son maître de stage, Mickaël Lenne gérant de MLRenov à Maing a tenu aussi à faire le déplacement pour soutenir un élève "hyper motivé et hyper motivant". Il allait lui signer son contrat d'apprentissage quand il a été arrêté.

On lui donne le droit d'aller à l'école en France, on lui dit tu peux obtenir des diplômes et quand tu auras 18 ans grosso modo on préparera ton expulsion, je trouve ça absurde. Ça me met vraiment en colère parce que je trouve pas ça normal à partir du moment où une personne a envie de travailler, on l'interdit de travailler

Un titre de séjour refusé à cause de condamnations antérieures et qui ne se justifie pas selon la préfecture du Nord

La préfecture du Nord explique que sa demande de titre de séjour a été refusée pour plusieurs raisons, notamment à cause "de fausses déclarations, concernant son parcours, sa situation familiale et personnelle, dans l’objectif d’obtenir de manière frauduleuse la reconnaissance de la qualité de mineur non accompagné, et la prise en charge par la collectivité au titre de l’aide sociale à l’enfance". L'administration signale que le jeune homme a fait l'objet d'une condamnation à ce titre par le tribunal correctionnel de Coutances en 2017.

La préfecture qui ajoute que le lycéen s'est soustrait à un transfert en Italie demandée par le préfet de la Manche, l'Italie où il avait déjà fait une demande d'asile. Mais Aly Touré avait 16 ans à l'époque, et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait rappelle Jerôme Leman l'élu communiste de Marly à l'origine du rassemblement