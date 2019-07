Rassemblement devant la préfecture de la Gironde après l'évacuation d'un squat

Bordeaux, France

Le squat "Zone du Dehors" était situé allée Dordins, non loin du centre ville de Saint-Médard-en-Jalles, sur un site appartenant à Ariane Espace. 60 personnes ont été expulsées selon la préfecture, plus d'une centaine selon les associations de soutien aux sans-abri. Les forces de l'ordre sont intervenues dû à "l'état avancé de délabrement" des établissements. Le squat logeait des familles et des hommes seuls, aussi bien sans domicile fixe que demandeurs d'asile.

Cette évacuation intervient deux jours seulement après celle d'un autre squat dans le quartier Saint Michel de Bordeaux, et deux mois après celle de "l'Ascenseur" à Talence. Des associations se sont rassemblées en début d'après-midi devant la préfecture dans l'espoir d'être reçues par la préfète, afin de trouver des solutions d'accueil pour les personnes délogées.

Plus de 60 personnes étaient rassemblées devant la préfecture. © Radio France - Alexandra Sirgant

"Nous demandons deux choses concrètes et immédiates" explique Aude Saldana Cazenave, coordinatrice régionale de Médecins du Monde, "l'arrêt des expulsions prévues sur les autres sites de la métropole bordelaise, et l'ouverture de toute urgence d'un gymnase pour accueillir les personnes qui ont été expulsées ces dernières semaines".

Prise des parole devant la préfecture. © Radio France - Alexandra Sirgant

Le députe La France insoumise de Gironde, Loïc Prud'homme, était sur place pour apporter son soutien. Il s'est également rendu à Saint-Médard-en-Jalles le matin même.