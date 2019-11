Manifestation dimanche à Paris pour dire stop à l'islamophobie

Un rassemblement et une marche contre l'islamophobie sont prévus dimanche 10 novembre 2019 à 13h00 Gare du Nord à Paris. la manifestation doit se rendre à Nation. L'appel a été lancé et il est soutenu par de nombreuses associations et personnalités.

Paris, France

Soutenues par près de "400 personnalités, organisations, médias, militants de diverses sensibilités", indiquent les organisateurs de la manifestation sur leur Facebook, plusieurs associations lancent un appel à un rassemblement et une marche à Paris le dimanche 10 novembre 2019 pour dénoncer "la stigmatisation des musulmans en France". Le rendez-vous est à 13h00 Gare du Nord. Le défilé doit se rendre à Nation.

Un rassemblement pour dire stop à l'islamophobie

Dans une tribune publiée dans la presse, les organisateurs indiquent qu'après de nombreuses affaires "l’humiliation d’une maman et de son enfant par un élu RN au conseil général de Bourgogne-Franche-Comté" a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

L'un des organisateurs de ce rassemblement, Madjid Messaoudene, conseiller municipal Front de Gauche à Saint-Denis, explique à France Bleu Paris que "c'est évident de défiler contre l'islamophobie aujourd'hui parce que ça concerne des millions de personnes dans ce pays, des personnes qui sont discriminées quotidiennement, des personnes qui sont insultées quotidiennement, des personnes qui sont agressées..."

L'islamophobie doit être combattue comme toutes les autres discriminations

L'élu affirme que sur une centaine d'actes islamophobes, on va avoir seulement quelques plaintes. "En fait il y a comme une espèce de fatalité à s'habituer à ce qui est insupportable. Le but du jeu c'est de savoir comment on travaille, comme on se structure dans la durée pour faire en sorte que ce fléau qu'est l'islamophobie soit combattu à la même hauteur que toutes les autres formes de discriminations et aujourd'hui, ce n'est clairement pas le cas".