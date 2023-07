Rassemblement en mémoire de Nahel et contre les violences policières à Avignon

"Nahel', on n'oublie pas ! On ne pardonne pas !" Ce samedi, une centaine de personnes ont manifesté de la cité administrative d'Avignon jusqu'au Palais des papes. Une manifestation en la mémoire de Nahel , tué lors d'un contrôle de police à Nanterre le 27 juin dernier, et contre les violences policières. Au total, une quinzaine d'organisations de gauche étaient présentes ou représentées, avec plusieurs partis politiques, syndicats ou encore associations. Dans la manifestation, Fabienne Haloui, membre du comité national la ligue des droits de l'homme. "Je suis venue parce que malheureusement, dans les quartiers populaires il y a des violences policières qui se répètent avec des contrôles au faciès tous les jours. Nous, nous souhaitons une police républicaine qui joue son rôle de protection des citoyens, qui soit dans la pénalisation quand elle doit l'être, mais qui n'ait pas un régime spécial pour les habitants des quartiers populaires." Avant le départ de la manifestation, les députés Alexis Corbière et Raquel Garrido étaient présents, tout comme Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris. Arié Alimi, avocat au barreau de Paris et membre du bureau national de la ligue des droits de l'homme a également pris la parole place de l'horloge. Il est l'avocat de plusieurs victimes de violences policières. Il a tenu à aborder justement ces violences policières, et la position de l'Etat face à celles-ci. "Les violences policières sont un problème démocratique qui touchent le cœur de l'Etat aujourd'hui. Nous sommes face à un problème majeur, qui est dénoncé notamment par les organisations internationales comme l'ONU, mais l'Etat ne reconnaît même pas leur existence."

