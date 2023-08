Rassemblement évangélique à Grostenquin : des arrêtés d'interdiction de stationner, de démarcher et de chasser

Le grand rassemblement évangélique de Grostenquin approche. Du 4 au 10 septembre, plus de 40 000 gens du voyage sont attendus sur l'ancienne base aérienne mosellane. Alors que l'opposition est forte dans cette commune de 600 habitants, le Préfet de la Moselle a pris des arrêtés pour organiser l'arrivée des caravanes et limiter les nuisances sur le site.

Restrictions de stationnement dans une quarantaine de communes

Alors que les gens du voyage de toute la France commencent à arriver dans la région depuis le début de la semaine, provoquant parfois le désarroi des maires , le Préfet de la Moselle a décidé d'encadrer le stationnement des camping-cars et des caravanes. Depuis le 19 août et jusqu'à mi-septembre, il leur interdit de stationner en dehors des campings et des aires amménagées dans les communes de : Adelange, Altrippe, Altviller, Baronville, Barst, Bérig-Vintrange, Biding, Bistroff, Boustroff, Cappel, Créhange, Eincheville, Erstroff, Faulquemont, Folschviller, Francaltroff, Frémestroff, Freybouse, Grostenquin, Guenviller, Guessling-Hemering, Harprich, Lachambre, Landroff, Laning, Lelling, Leyviller, Lixing-lès-Saint-Avold, Macheren, Maxstadt, Morhange, Pontpierre, Saint-Jean-de-Rohrbach, Seingbouse, Teting-sur-Nied, Vahl Ebersing, Vahl-lès-Faulquemont, Vallerange, Valmont, Viller.

Dans un communiqué, le représentant de l'Etat ajoute : "Les véhicules et résidences mobiles qui ne respecteraient pas cette interdiction de stationner pourront faire l’objet d’un enlèvement immédiat".

Juste avant l'ouverture de la base, les 25 et 26 août, c'est carrément "la circulation des véhicules de type camping-car, résidences mobiles ou caravanes tractées" qui sera interdite dans ces mêmes communes. "L’interdiction de circulation n’est pas applicable aux riverains de ces communes et aux touristes pouvant justifier être en situation de simple transit", précise le Préfet.

La carte des restrictions du 24 août au 15 septembre

Des restrictions de circulation sont prévues pour accéder au site du rassemblement "Vie et lumière" - Préfecture de la Moselle

Démarchage et chasse interdits

La Préfecture détaille : "Du 24 août au 17 septembre inclus, tout démarchage à domicile est interdit sur le site de la base aérienne de Grostenquin et dans les communes des cantons de Sarralbe, de Saint-Avold, du Saulnois, de Freyming-Merlebach et de Faulquemont. L’organisation de marchés sur le site de la base aérienne de Grostenquin est également interdite. Du 27 août au 10 septembre inclus, tout acte de chasse est interdit sur l’ensemble de l’emprise foncière de la base aérienne militaire implantée sur les communes de Bistroff, Grostenquin et Lelling".