Rassemblement évangélique à Grostenquin : la Préfecture veut que la tranquillité des habitants soit respectée

C'est un rassemblement qui inquiète élus locaux et riverains ... Plus de 30 000 personnes sont attendues en Moselle au début du mois de septembre pour le rassemblement évangélique "Vie et lumière". Les gens du voyage doivent venir s'installer sur l'ancienne base militaire de Grostenquin, une commune de 600 habitants.

"Tout sera mis en œuvre pour que soient respectés l’ordre public et la tranquillité des habitants"

Dans un communiqué, la Préfecture de la Moselle affirme qu'elle est "fortement mobilisée" autour de cet événement, qui doit avoir lieu du 3 au 10 septembre. "Tout sera mis en œuvre pour que soient respectés l’ordre public et la tranquillité des habitants", ajoute le représentant de l'Etat.

La Préfecture explique qu'un "protocole d’accord entre la préfecture de la Moselle et la mission évangélique des tziganes de France « Vie et lumière » va être signé pour préciser les responsabilités et les engagements des deux parties".

Des renforts de la zone de défense et un plan de circulation spécifique

Côté sécurité, la Préfecture va faire appel à des renforts : "les services locaux de l’État sont déjà pleinement mobilisés dans cette mission ; ils seront renforcés par ceux de la zone de défense et par des moyens humains et matériels fournis par le ministère de l'intérieur".

Face à l'important afflux de véhicules, des caravanes et des milliers de voitures attendues dans la commune de 600 habitants, la Préfecture annonce aussi qu'un "plan de circulation sera mis en place dans un large rayon autour de la base".

Des barrières autour de la zone Natura 2000

Alors que des associations de protection de l'environnement s'inquiétaient du respect de la faune et de la flore pendant ce rassemblement, la Préfecture affirme qu'elle va délimiter le périmètre protégé : "Comme en 2017, il est prévu que toute la zone « Natura 2 000 » soit protégée par des barrières et signalée par des panneaux. Des mesures de nature à prévenir les risques de braconnage et de dégradation du milieu naturel seront mises en œuvre et contrôlées par des effectifs renforcés de l'office français de la biodiversité et la direction départementale des territoires."