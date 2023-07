Rassemblement évangélique à Nevoy cet été ? Marc Gaudet en appelle à Emmanuel Macron

Le 17 juin dernier, dans une lettre adressée au sénateur PS du Loiret Jean-Pierre Sueur, la Première ministre Elisabeth Borne indiquait qu'elle avait demandé aux ministres de l'Intérieur et des Armées de présenter d'ici la fin du mois de juin des "solutions concrètes" pour que le rassemblement évangélique d'été de l'association "Vie et Lumière" soit accueilli "sur un autre site" que celui de Nevoy - après les difficultés rencontrées en mai lors du traditionnel rassemblement de printemps. Depuis, aucune nouvelle de l'exécutif sur le sujet. Craignant d'être placé devant le fait accompli, Marc Gaudet, le président du Département du Loiret a décidé d'interpeller le président de la République Emmanuel Macron.

ⓘ Publicité

Marc Gaudet, quel est le sens de cette tribune que vous avez écrite et envoyée à l'Elysée ?

C'est une façon solennelle de dire que nous ne pouvons pas accepter un second rassemblement des gens du voyage cet été à Nevoy, en plus fin août, avec tous les dangers que ça peut représenter au niveau de la végétation et des risques d'incendie. On ne veut pas se rendre complices en cas de problème ! S'il fallait évacuer subitement des milliers de personnes, ce serait extrêmement compliqué pour les pompiers et l'ensemble des services de secours. Et puis, il y a déjà eu un rassemblement en mai, et on a vu que dès lors qu'on atteint 40 000 personnes, cela devient insupportable pour la population locale.

Vous en appelez donc directement au président de la République ?

Oui, je sollicite l'arbitrage du président, car la lettre que j'avais adressée à Elisabeth Borne est restée sans réponse. Emmanuel Macron se dit attentif aux territoires : qu'il nous écoute ! Là, les élus locaux du Giennois, et même du Département tout entier, n'en peuvent plus ! Quand on voit toutes les exigences que l'Etat réclame aux communes et aux collectivités lorsqu'elles organisent un événement, on a l'impression que là, pour ce rassemblement, ce ne sont pas les mêmes conditions qui sont imposées, c'est assez choquant. Donc je souhaite un arbitrage au plus haut niveau.

Et si l'Etat passe en force et impose finalement ce second rassemblement à Nevoy ?

Les élus du Giennois ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient plus à l'organisation - ils ont même boycotté une réunion lundi dernier en préfecture pour ne pas cautionner l'hypothèse d'un second rassemblement à Nevoy. Il en sera évidemment de même pour le Département : que l'Etat assume l'intégralité des risques encourus et impose une jauge ! Et il va de soi que s'il y a des interventions du SDIS ou du Département, on enverra la facture aux services de l'Etat. Mais le plus insupportable actuellement, c'est le silence de l'Etat : moi, j'attends une réponse. Une réponse écrite.