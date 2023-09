Rassemblement évangélique de Grostenquin : "Dans l'ensemble, ça s'est mieux passé" qu'en 2017

Les deux camions-poubelles font des allers-retours pour débarrasser les tas d'ordures sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin. Près d'une centaine de personnes s'affairent pour tout nettoyer. Des sociétés de nettoyage ont aussi été mises à contribution, notamment pour vider les toilettes. La plupart des 5.000 caravanes ont quitté les lieux, quatre jours après la fin du rassemblement évangélique Vie et lumière, qui a rassemblé jusqu'à 20.000 personnes selon la préfecture de la Moselle, entre le 3 et le 10 septembre.

"Nous allons rendre les lieux le plus propre possible, tels qu'ils étaient en arrivant", assure le pasteur Joseph Charpentier, organisateur du rassemblement. "On nettoie, on enlève les déjections, tout ce qui va trainer autour des villages... Chacun de ces villages sera nettoyé, on va redonner leur aspect normal à des terrains qui ont pu être souillés."

Moins de démarchages et plus de propreté

Le pasteur est en lien avec les élus et les agriculteurs, comme Serge, dont la ferme est située à 300 mètres de la base de Grostenquin. "Ça s'est mieux passé qu'en 2015 ou qu'en 2017", reconnait-il. "On avait moins de démarchages qu'il y a six ans, c'était aussi un peu plus propre parce qu'ils nettoyaient, tous les jours des équipes de jeunes ramassaient les déchets. Bon, on ne peut pas demander à un jeune de 13-14 ans de faire deux kilomètres avec le sac poubelle sur le dos, donc ils les déposaient sur le terrain de foot. Mais dans l'ensemble, ça s'est vraiment mieux passé !"

"Je reconnais qu'il y a eu quelques déjections sur des chemins ou sur le stade d'une commune", indique Joseph Charpentier. "Mais tout ça a été ramassé, enlevé et nettoyé. On met tout en place pour que notre passage ne laisse pas de mauvaise image et de mauvais souvenirs à tous les habitants des villages qui entourent la base." L'association Vie et lumière a jusqu'au vendredi 15 septembre pour tout remettre en état. Un état des lieux de sortie sera effectué en présence de la préfecture.