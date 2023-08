Rassemblement évangélique de Grostenquin : le plan de l'État pour accueillir les 40.000 gens du voyage

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Le préfet de la Moselle a présenté, mercredi 16 août, le plan de l'État pour accueillir les 40.000 gens du voyage lors du rassemblement évangélique Vie et lumière sur l'ancienne base militaire de Grostenquin, prévu du 3 au 10 septembre. Une réunion d'information houleuse a eu lieu avec les maires et les élus du secteur mercredi soir au foyer de Vahl-Ebersing. Laurent Touvet assure que le dispositif sera "plus développé" qu'en 2017, lors du dernier rassemblement évangélique en Moselle.

ⓘ Publicité

Avant le rassemblement

Dès les prochains jours, des renforts de police nationale arriveront en Moselle, notamment des motocyclistes venus d'autres départements. À partir du lundi 21 août, 300 gendarmes supplémentaires seront déployés dans un rayon de dix kilomètres autour de la base de Grostenquin.

Les riverains redoutaient également de voir arriver des dizaines de caravanes sur des terrains privés avant l'ouverture du site, prévu le 28 août. Le préfet de la Moselle promet que ce ne sera pas le cas cette fois. Aucune caravane ne sera autorisée dans le secteur avant le 28 août. Leur arrivée devrait être échelonnée pour éviter l'afflux de milliers de véhicules en quelques heures.

Pendant le rassemblement

Une fois que les caravanes seront installées, la principale crainte des riverains concerne l'insalubrité, notamment causée par les déjections en pleine nature des gens du voyage. L'organisation du rassemblement évangélique a d'ores et déjà promis qu'un groupe d'une trentaine d'hommes serait mobilisé chaque jour sur le nettoyage des terrains, à disposition des élus et des riverains. Un état des lieux d'entrée et de sortie sera réalisé pour que le site soit rendu dans un état de propreté similaire à celui dans lequel il était avant le rassemblement.

La préfecture de la Moselle a déjà annoncé qu'elle allait installer des barrières sur 11,5 kilomètres pour protéger la zone Natura 2000 située à proximité de l'ancienne base aérienne. La surveillance des surfaces boisées et aquatiques aux alentours sera aussi renforcée.

À lire aussi Rassemblement évangélique à Grostenquin : la préfecture veut que la tranquillité des habitants soit respectée

Pendant toute la durée du rassemblement, la gendarmerie de Grostenquin ouvrira un bureau spécial, pour accueillir les habitants qui souhaitent porter plainte. Les forces de l'ordre ne promettent pas que toutes les plaintes seront forcément traitées dans la journée, en revanche un pool d'enquêteurs sera spécialement détaché sur ces dossiers, et pourra se déplacer en mairie. Les maires auront aussi à leur disposition un numéro de téléphone en cas de problème.

À lire aussi Rassemblement Vie et Lumière à Grostenquin : la riposte des élus s'organise

Après le rassemblement

Le préfet de la Moselle a tenu à rappeler qu**'un protocole était signé** avec l'association Vie et lumière, et qu'elle ne pourrait pas repartir si le terrain n'était pas remis en état.

Comme en 2017, les agriculteurs du secteur pourront déclarer des dommages provoqués par le rassemblement évangélique dans leurs champs. Cela concerne une soixantaine de professionnels. Dans ce cas, soit l'organisation du rassemblement procèdera elle-même à la remise en état des terrains, soit les agriculteurs seront indemnisés sur la base d'un barème semblable à celui pour les dégâts causés par des sangliers.