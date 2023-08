Rassemblement évangélique de Grostenquin : "On n'a plus de crédibilité", réunion houleuse entre préfet et élus

C'est la question qui brûle les lèvres de tous les élus dans l'ambiance suffocante du foyer communal de Vahl-Ebersing en plein mois d'août. "Quelle valeur a désormais la parole de l'État ?", demande Salvatore Coscarella, président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie au préfet de la Moselle. Laurent Touvet a convié, mercredi 16 août, les maires et autres élus du territoire à une réunion d'information sur le rassemblement évangélique de Grostenquin , qui doit se dérouler du 3 au 10 septembre.

Près de 40.000 gens du voyage sont attendus pour l'occasion sur l'ancienne base militaire de Grostenquin. Le site ouvrira aux caravanes dès le 28 août. Pour protester contre cette venue, entre 150 et 200 citoyens et élus ont manifesté devant le foyer où se tenait la réunion. Ils dénoncent notamment la promesse faite par Édouard Philippe lors du dernier rassemblement évangélique en Moselle, en 2017, quand l'ancien Premier ministre avait écrit dans un courrier que la base de Grostenquin ne serait plus sollicitée pour cet événement.

"Quand on se trouve devant un événement qu'il faut organiser, on va chercher là où il y a le moins d'inconvénients possibles. Le moins !", explique Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, face à l'assemblée. "Et je vous assure que la Première ministre Élisabeth Borne s'est retrouvée dans une situation très difficile avec cette question à trancher." La réponse ne convainc pas Bernard Jacquot, maire de Baronville. "Excusez-moi, mais nous on n'a plus aucune crédibilité. On ne peut plus être un bon relais de l'État sur le terrain. Moi j'en ai ma claque !"

D'autres réunions de travail, en plus petit comité, devraient s'organiser dans les prochains jours. © Radio France - Bastien Munch

"Nous sommes les Lorrains, on ne veut pas de pèlerins"

"J'ai déjà connu trois fois ce rassemblement", affirme Patrick Seichepine, maire de Grostenquin, après avoir récupéré le micro. "En 2017, on a tenu parce qu'on nous a dit que c'était la dernière. Mais là, on ne laissera rien passer. J'invite tous les maires à porter plainte à chaque fois qu'il y aura quelque chose. Et on mettra l'État responsable de tout ce qu'il se passera. Vous êtes responsable de tout ça", adresse-t-il au préfet, avant de poser son micro et de quitter la salle, suivi par plusieurs élus.

À l'extérieur, devant la porte vitrée, les manifestants tentent de se faire entendre. "Honte au préfet", crie une femme accrochée à la poignée. "Nous sommes les Lorrains, on ne veut pas de pèlerins !", chante un groupe d'habitants. Après deux heures de réunion, le préfet quitte la salle sous les huées. "L'objectif de cette réunion n'est clairement pas atteint", déplore Salvatore Coscarella. "Mon objectif, c'était de faire annuler ce rassemblement évangélique, et que la parole de l'État soit respectée. Or on n'a pas réussi."

Les élus du territoire dénoncent notamment la promesse non tenue d'Édouard Philippe. © Radio France - Bastien Munch

Dernier rassemblement à Grostenquin ? "Je ne peux pas vous dire"

Les maires des communes directement touchées devraient être conviés à de nouvelles réunions de travail dans les prochains jours. Ils craignent devoir à nouveau accueillir ces gens du voyage à l'avenir. "Je ne peux pas vous dire que le rassemblement n'aura plus jamais lieu à Grostenquin", indique Laurent Touvet. "Tout simplement parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que l'association Vie et lumière cherche à acquérir des terrains plus grands que celui de Nevoy, dans le Loiret."

Entre 150 et 200 citoyens et élus se sont rassemblés devant le foyer de Vahl-Ebersing. © Radio France - Bastien Munch

Une posture qui ulcère Salvatore Coscarella. "Franchement, ça, ce n'est pas entendable", assure-t-il. "Cette année, ce sera bien la dernière fois. Là, on a été bienveillants, on a été très gentils. Les élus sont sortis tranquillement de la réunion. Mais la prochaine fois, on mènera un autre combat. Un peu plus actif et musclé."