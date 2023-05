Rassemblement évangélique de Nevoy : plus de monde que prévu et beaucoup de tensions

Depuis une dizaine de jours, des caravanes arrivent tous les jours à Nevoy pour le rassemblement évangélique de l'association Vie et Lumière. Il a débuté officiellement le week-end du 6 mai et doit se terminer le 14 mai, après les cérémonies de baptême. Mais, cette année, les participants sont plus nombreux que prévu et cela pose de nombreuses difficultés aux autorités locales. " Au départ, les gens du voyage nous avait dit qu'ils seraient autour de 20.000. Mais, là, l'afflux est tel que l'on approche les 38.000 à 40.000 personnes. C'est inadmissible." s'énerve le maire de Nevoy, Jean-François Darmois.

ⓘ Publicité

"On se sent complètement impuissants"

Le terrain des Petites Brosses, propriété de l'assocation Vie et Lumière, n'est pas assez grand pour contenir autant de caravanes et de personnes. Les gens du voyage se sont donc installés sur des terrains limitrophes. " Les gens du voyage ont poussé les plots qui empêchaient l'entrée sur les terrains voisins et ils se sont installés illégalement sur ces terres réservées aux fourrages. On se sent complétèment impuissants. Moi, j'en suis malade de voir ça" renchérit le maire.

Un octogénaire en garde à vue pour des tirs près du terrain

Les tensions sont aussi palpables dans le village. Lundi 8 mai au soir, un octogénaire, sans doute excédé par le bruit et la foule**, a tiré en l'air à 2 reprises,** à proximité du terrain des gens du voyage. Personne n'a été blessé et l'individu a été placé en garde à vue à la gendarmerie. "J'espère que la justice sera clémente avec lui au regard de la situation et l'exaspération des gens" indique Jean-François Darmois.

Une réunion organisée en urgence ce mercredi

Face à ces tensions et en préparation du nouveau rassemblement prévu en août prochain, une réunion doit se tenir mercredi avec les élus locaux, la Préfecture du Loiret et les représentants de l'association Vie et Lumière. " On veut que les gens du voyage prennent conscience de ce qui se passe et on veut aussi que les autorités prennent des dispositions pour ne pas revivre cela"conclut le maire de Nevoy. Dans un post sur Twitter, la députée Rassemblement National du Giennois, Mathilde Paris, dénonce elle " une situation hors de contrôle" et elle appelle Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, à venir sur place constater les faits.

France Bleu Orléans a tenté de joindre le pasteur Charpentier, porte- parole de l'association Vie et Lumière, Mais, sans réponse pour l'instant.