Rassemblement évangélique : déjà près de 4000 caravanes installées sur le site de Grostenquin

Les embouteillages de la veille ont laissé place à l’effervescence de l’installation du campement géant, ce lundi, sur l’ancienne base aérienne de Grostenquin. "On est déjà à peu près 15 000 personnes et 4000 caravanes installées", annonce l’organisateur du rassemblement, le pasteur Joseph Charpentier. Ce lundi à 19h, le point de situation de la préfecture de la Moselle recensait précisément 3812 caravanes et 113 camping-cars sur le site. Contrairement à la veille, "pas de problème majeur de circulation" ce lundi précise aussi la préfecture.

La "grande vague de caravanes" est passée

"On va avoir des arrivées jusqu’à samedi mais la grande vague de caravanes c’était ce dimanche", dit le pasteur Joseph Charpentier. Le site a ouvert un jour plus tôt , il devait ouvrir ce lundi matin mais face à l'afflux de caravanes l'association Vie et Lumière et la préfecture se sont accordées pour ouvrir les portes en avance. "On a voulu créer le moins de gêne possible aux riverains et aux élus des communes qui entourent la base", dit le pasteur.

Plus de 30 000 personnes sont attendues à Grostenquin d'ici samedi, pour ce rassemblement évangélique qui se tient du 3 au 10 septembre. La majorité des pèlerins viennent de toute la France mais aussi de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, Espagne, Allemagne ou encore d'Angleterre. Ce lundi, la petite ville de caravanes avait déjà bien pris forme, il ne restait plus qu'à raccorder les groupes électrogènes aux installations. Les premiers baptêmes, point d'orgue du rassemblement, auront lieu la semaine prochaine sous le grand chapiteau bleu et jaune.