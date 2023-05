Rassemblement évangélique : les maires de Gien et Nevoy en appellent solennellement à l'État pour cet été

Soutenus par quelques collègues de la communauté de communes de Gien, Francis Cammal et Jean-François Darmois ont tenu une conférence de presse, ce lundi, au centre administratif de Gien. Les maires respectifs de Gien et de Nevoy voulaient lancer, selon leurs propres mots, un appel au secours. "On vient de vivre des semaines difficiles, on ne veut absolument pas revivre cela" explique le maire de Nevoy. Entre le 1er et le 15 mai dernier, près de 40.000 pélerins se sont retrouvés à Nevoy sur le terrain de l'association Vie et Lumière. "Il y a eu des débordements, des excès et surtout des problèmes sanitaires parce que précisément le terrain n'est pas prévu pour accueillir 40.000 personnes et notre crainte c'est que cela se reproduise de nouveau cet été" enchaine Francis Cammal.

Le dossier est sur le bureau d'Elisabeth Borne

Habituellement, le rassemblement évangélique de l'été est moins suivi que celui du printemps. Mais, selon des informations recueillies auprès des pélerins, ce ne sera pas le cas cette année. "J'ai peur que ce soit de nouveau plus de 20.000 personnes et peut-être même 40.000" assure Francis Cammal. Pour l'élu et ses collègues du bassin giennois, il faut donc que l'État trouve une autre solution pour cet été. "Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle. Le dossier serait sur le bureau de la Première Ministre qui tranchera entre Nevoy et un éventuel autre site. Mais, on se doute bien que l'État n'a pas très envie d'aller créer un autre point de tensions ailleurs en France". Les élus du Giennois espèrent avoir une réponse définitive fin mai sachant que l'association Vie et Lumière demande elle aussi un autre terrain pour son rassemblement estival.

Difficultés de circulation autour du site le 10 mai dernier © Maxppp - Alexis Marie

Les élus de Nevoy ont déjà menacé de démissionner

Plus d'une semaine après le départ des dernières caravanes, il y a encore des opérations de nettoyage sur la commune de Nevoy. "On a eu aussi quelques dégradations sur un vitrail de l'église et sur l'entrée du stade" explique Jean-François Darmois. Selon le maire, la population ne supportera pas un nouveau rassemblement cet été. " Moi, j'ai vraiment peur d'un accident. Les gens sont excédés, ils ne comprennent pas que l'État laisse faire".

Il y a 15 jours, en pleine polémique sur le rassemblement et son affluence record, tous les élus de Nevoy ont menacé de démissionner en bloc. "On l'a fait savoir à la préfète. Finalement, une réunion a été organisée avec elle et chacun a pu s'exprimer. Maintenant, on essaie d'aller de l'avant et de trouver des solutions. Mais, si un deuxième rassemblement a lieu cet été, on se reposera évidemment la question" conclut le maire de Nevoy.