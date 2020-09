Rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes interdits en Vaucluse

La préfecture de Vaucluse veut éviter les brassages de population favorables à la propagation du coronavirus. Les mariages, anniversaires et soirées festives de plus de 30 personnes sont interdits au moins jusqu'au 12 octobre.

La préfecture de Vaucluse renforce les mesures sanitaires à partir de lundi 28 septembre. Le coronavirus circule activement dans notre département. Le préfet veut éviter les rassemblement et les brassages de population. Tous les rassemblements familiaux et festifs de plus de 30 personnes sont interdits.

Anniversaires, communions, mariages, soirées musicales, tous ces moments festifs et familiaux sont interdits s'il y a plus de 30 personnes. Des foyers de contamination sont apparus en Vaucluse dans des mariages, des soirées étudiantes ou des rassemblements sportifs. La préfecture pointe aussi les buvettes et les apéritifs partagés.

Jusqu'au 12 octobre au moins, la préfecture n'autorise plus les rassemblements dans les salles de spectacles, les restaurants, les bars, les salles de jeux et même sous les chapiteaux ou les tentes pour les mariages et les anniversaires.

La préfecture rappelle que les soirées dansantes sont toujours interdites et que le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement de plus de 10 personnes partout en Vaucluse.