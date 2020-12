Rassemblement pour le climat à Menton dans les Alpes-Maritimes ce samedi soir

Une dizaine de personne s'est retrouvée sur l'esplanade Francis Palmero de Menton ce samedi 12 décembre pour montrer leur détermination à lutter contre le réchauffement climatique. Face à la vallée de la Roya et dos à la mer méditerranée, ils ont décidé d'écrire les mots "CLIMAT COP 21" sur le sol mentonnais avec des bougies. "Rallumons les lumières à Menton" c'est le nom de cette opération lancée par le collectif citoyen de la ville.

Rassemblement pour le climat - 12 décembre 2020 - Lucile Auconie

L'organisateur et fondateur des marches pour le climat à Nice Laurent Lanquar-Castiel explique " nous voulons maintenir la pression pour que le gouvernement tienne ses engagements de retenir les travaux sur la convention citoyenne qu'il a lui même sollicité."

Dans le groupe, il y avait aussi des jeunes. Mathieu est au lycée d'Antibes et il est venu avec sa mère, pour lui c'est important de se rassembler pour le climat. Il indique " nous on est inquiet parce que nos enfants vivront les difficultés liées aux dérèglements climatiques et c'est à nous de faire bouger les choses, c'est vraiment urgent. Autour de moi, j'ai des amis qui se fichent de ces questions là et c'est dramatique".

Cinq ans après l'Accord de Paris des dizaines de chefs d'État et de gouvernements se sont retrouvés ce samedi lors d'un sommet virtuel destiné à relancer les efforts en matière de climat.

"Nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.