Rassemblement pour Nahel : une centaine de personnes à Nancy

Après les émeutes dans les cités, place à des rassemblements citoyens en soutien à Nahel, adolescent de 17 ans tué à Nanterre par un policier après un refus d'obtempérer . Plusieurs dizaines de collectifs, associations, syndicats et partis politique de gauche ont appelé ce samedi 8 juillet à dénoncer les violences policières, comme à Nancy où une centaine de personnes s'est rassemblée place André Maginaud.

"Tout le monde doit se sentir concerné"

Si les hommages et soutiens envers Nahel étaient surtout concentrés dans les quartiers populaires, cet appel aux rassemblements dans toute la France veut prouver que le drame concerne l'ensemble de la population. "Quels que soient les quartiers, tout le monde doit se sentir concerné", lance Viky Rebuschi, membre de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), la situation ne peut pas durer comme cela, on parle beaucoup des dégradations, mais pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?"

La militante estime que les moyens engagés dans les quartiers sensibles n'ont pas porté leurs fruits : "Il faudrait faire des études de fond dans les quartiers pauvres, où on a supprimé des éducateurs, cela a énormément diminué... Je ne dis pas que cela a disparu, et le résultat on le voit." Selon elle, la rénovation des bâtiments dégradés ne suffira pas.

Changer la politique dans les quartiers populaires

Maintenant que les violences urbaines sont en grande partie retombées, les manifestants ont appelé à une meilleure justice et à un changement de politique envers les quartiers défavorisés. "Une politique qui soit sociale et en même temps qu'on arrête avec la répression", argumente Yann Venier, secrétaire général de l'union locale CGT de Nancy, or, c'est exactement le contraire qui est fait par les gouvernements depuis longtemps."

Plusieurs drapeaux Insoumis et du NPA, avec le slogan "La police tue", sont également présents dans le rassemblement. Les discours réclament l'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017 qui a assoupli le cadre de la légitime défense des forces de l'ordre, et in fine l'usage des armes. "On voit ce que cela donne : une augmentation de tirs mortels sur la population, et en particulier sur les jeunes des cités depuis la mise en place de ce texte", pointe Yann Venier.

Plusieurs rassemblements se sont ainsi tenus en France. Celui de Nancy n'a pas connu d'incidents, contrairement à celui de Paris. où une marche en mémoire de Adama Traoré, mort il y a sept ans, a été interdite par la préfecture de police .