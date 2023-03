Rassemblement symbolique de la Police Judiciaire à Caen

C'est pour dénoncer une réforme à "marche forcée" que les fonctionnaires de la Police Judicaire se sont rassemblés symboliquement ce lundi midi devant leurs bureaux du centre-ville de Caen. Ces agents répètent leur opposition à la volonté du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin de créer une direction départementale unique pour tous les services de police : PJ, sécurité publique, renseignement et police aux frontières.

Dans un communiqué, l'Association Nationale de la Police Judiciaire dénonce "un projet qui n'est qu'une copie quasi conforme de celui proposé en juin dernier, preuve que non, il n’y a pas eu de dialogue, non, il n’y a pas eu de concertation". Avec cette nouvelle organisation, la PJ craint de perdre son indépendance et son efficacité, susceptible d'être appelée en renfort de leurs collègues de la sécurité publique.

Députés et sénateurs demandent un moratoire sur cette réforme

Le ministre de l'intérieur garde le cap de sa réforme malgré les réserves émises par les parlementaires. Sénateurs et députés demandent un moratoire sur ce projet et préconisent qu'aucun service de police ne ferme en France. Ce dont doute aujourd'hui fortement les agents de la police judiciaire de Caen.

L'ANPJ estime que "le ministre vient donc d’accomplir l’incroyable performance de mettre à terre la direction centrale de la police judiciaire qui combattait sans relâche et de toutes ses forces la criminalité organisée, grave et complexe".

Un nouveau rassemblement pourrait être organisé la semaine prochaine à Caen.