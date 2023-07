Rassemblement Vie et Lumière à Grostenquin : la riposte des élus s'organise

La base aérienne de Grostenquin a accueilli le rassemblement des gens du voyage en 2006, 2015 et 2017.

Ils ont appris la nouvelle par la presse, en début de semaine : le rassemblement Vie et Lumière des gens du voyage aura bien lieu en Moselle début septembre, sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin. Et ce malgré la promesse écrite du gouvernement, en 2017, que les gens du voyage ne reviendraient plus sur ce site à l'avenir. Pour organiser la riposte, une quarantaine de maires des communes environnantes se sont réunis ce jeudi soir, à Vahl-Ebersing, à l'invitation du président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, Salvatore Coscarella.

Un arrêté pour interdire les caravanes

Première action concrète : le président de l'agglomération a pris un arrêté, ce jeudi, pour interdire le stationnement des caravanes en dehors des aires qui leur sont réservées. La base aérienne n'étant pas destinée à l'accueil des gens du voyage, Salvatore Coscarella espère ainsi empêcher la tenue du rassemblement, annoncé du 3 au 10 septembre prochain.

Mais le président, également maire de Valmont, sait que la préfecture déposera probablement un recours en justice contre son arrêté. "C'est 50-50 : soit je gagne, soit l'Etat gagne. Mais ce sera au tribunal administratif de trancher".

Autre proposition émise par les élus lors de cette réunion : déposer systématiquement plainte à la moindre infraction. "La dernière fois en 2017, plusieurs dizaines de plaintes avaient été déposées quotidiennement, selon une personne présente dans l'assemblée." Les élus craignent notamment des déjections en nombre dans la nature, des soucis de circulation et de stationnement, des tonnes de déchets à ramasser et traiter...

Jospeh Charpentier, le pasteur organisateur du rassemblement Vie et Lumière, expliquait pourtant sur France Bleu Lorraine que tout était pris en charge financièrement pas la communauté des gens du voyage : "Le ramassage des ordures, l'électricité et l'eau consommée : tout est à la charge à 100% de l'association. Il faut compter environ 200.000 euros". Une affirmation démentie par Salvatore Coscarella : "D'abord, il ne m'a toujours pas contacté. Ensuite, il ne peut pas dire que tout s'est bien passé lors des précédentes éditions : c'est totalement faux. Tout le monde a encore en mémoire l'état du terrain dans lequel ils l'ont laissé quand ils sont partis, et de ce que ça a coûté pour tout remettre en état".