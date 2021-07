Des manifestants se sont rassemblés près de Niort ce samedi matin et à Poitiers dans l'après-midi pour exprimer leur opposition aux dernières annonces d'Emmanuel Macron sur la vaccination et le pass sanitaire.

Rassemblements contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale à Niort et Poitiers

"Liberté, liberté, liberté", scandent les manifestants au rond-point de la Mude à Bessines, à la sortie de Niort dans les Deux-Sèvres. Ils sont environ 130 ce samedi matin, réunis pour dire non aux mesures annoncées par le président de la République Emmanuel Macron lundi 12 juillet pour lutter contre le coronavirus : l'obligation vaccinale pour tous les professionnels en contact avec un public fragile et l'extension du pass sanitaire.

Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire ce que j'ai à faire

Fabienne, une Niortaise, est là "pour défendre les libertés des humains. Elles ne sont pas respectées du tout. On a eu affaire à un tyran à la télé". Elle assure ne pas être anti-vaccin mais veut "se laisser le temps avec du recul de voir comment ça se passe. Et depuis le discours de Macron c'est encore plus non. Ce n'est pas comme ça qu'on emmène les gens".

Cindy, 46 ans a fait le déplacement de Beauvoir-sur-Niort. Cette mère de famille l'assure, elle non plus n'est pas anti-vaccin mais "j'ai envie de choisir ce que je fais de mon corps et je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire ce que j'ai à faire". Alors si l'extension du pass sanitaire est votée, cette Deux-Sévrienne est prête à faire une croix sur ses vacances. "Je devais partir en Dordogne en pension complète. Donc restaurant, lieu de plus de 50 personnes. Je pense ne pas y aller".

C'est un chantage

"J'ai le couteau sous la gorge", témoigne Audrey, elle qui travaille à l'hôpital comme personnel administratif. "Je connais ma santé, mon corps, je n'ai pas de pathologie autre et je suis capable de faire face à ce virus. Je ne veux pas m'inoculer un vaccin sur lequel le recul n'est pas suffisant", estime cette quadragénaire. "Quand le texte sera voté je ne serai pas hors-la-loi, je ferai le vaccin puisqu'on me l'imposera ou alors je choisirai de ne plus travailler à l'hôpital mais derrière j'entraîne ma famille dans une situation financière très compliquée. Donc c'est un chantage, un vrai chantage".