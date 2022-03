Rassemblements de soutien à l'Ukraine en Corrèze : "donner du moral, de l'enthousiasme, de la force"

Quelques pancartes et des joues d'enfants maquillées aux couleurs du drapeau ukrainien. En Corrèze, près de 300 personnes ont manifesté leur soutien ce samedi au peuple Ukrainien. Elles étaient environ 120 le matin à Tulle et 150 à Brive l'après-midi, soit le double de la précédente mobilisation il y a une semaine. A Brive, l'appel avait été lancé par EELV et Chloé Herzhaft, porte-parole du parti politique en Corrèze.

Devant le théâtre, place Aristide Briand à Brive, quelques familles et peu de jeunes. Agnès est venue pour plusieurs raisons. Touchée et révoltée explique t-elle. Agnès, qui fait partie d'une association caritative, est aussi extrêmement sensible à la situation humanitaire : "Quand je vois ces civils qui sont pris pour cible, des hôpitaux, des écoles, c'est tout à fait anormal et inadmissible. Je suis là aussi en tant que mère de famille et grand-mère, à me dire qu'est ce qu'on leur laisse à nos enfants ? Si on le laisse faire, jusqu'où va t-il (ndlr : Vladimir Poutine) aller ? Et je comprends aussi les chefs d'Etats qui disent, si on intervient c'est l'engrenage et ça peut être terrible pour le monde entier. Donc, ma petite part c'est d'être là et de faire des collectes."

Valentin est né en France, mais son père était Ukrainien et il a encore de la famille à Odessa, Kiev et la région de Kherson © Radio France - Valérie Mosnier

Montrer son soutien

Ils sont plusieurs, comme Agnès, a vouloir montrer leur solidarité."Nous n'avons pas beaucoup de moyens", regrette Sophie, qui a une amie ukrainienne en France. Touchée et sensibilisée, elle a choisi de venir pour "montrer au peuple ukrainien que la France n'est pas indifférente à ce qui se passe".

C'est le but des rassemblements pour Chloé Herzhaft, porte-parole d'EELV en Corrèze, et à l'origine de l'appel ce samedi : "On a tous des manières différentes d'exprimer notre soutien. Le rassemblement est l'une des plus importantes, car c'est ce que les Ukrainiens voient."

Des enfants venus avec leurs pancartes © Radio France - Valérie Mosnier

Face à cette "tentative d'invasion brutale, le moral est quelque chose d'essentiel. Ce rassemblement sert à donner du moral, de l'enthousiasme, de la force. Le peuple ukrainien résiste et il faut qu'on l'aide avec nos petites mains à résister. Plus il y a aura de monde, de manière régulière, plus le peuple ukrainien saura qu'on est là. C'est un soutien indispensable" rajoute Chloé Herzhaft.

Des dons et l'accueil de réfugiés

Mais venir aux rassemblements n'est pas l'unique moyen de soutenir l'Ukraine. Les associations qui gèrent les collectes disent crouler sous les dons. Ce que confirme Alain, bénévole au Secours Catholique de la Corrèze, mobilisé à la salle du Pont du Buy à Brive : "La générosité est énorme. Il y a tellement de dons, ça a créé une chaine de solidarité impensable et qui nous rend fier en même temps."

Concernant l'aide humanitaire, de nouveaux convois sont en préparation en Limousin et et les dons sont toujours les bienvenus auprès des associations : des produits d'hygiène, des produits pour bébés, des médicaments ou encore des couvertures et des lampes torches. En revanche plus de vêtements pour le moment précisent les Pompiers de l'Urgence Internationale, basés à Limoges.