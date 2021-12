Rassemblements interdits dans le centre-ville de Montpellier pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce lundi pour envisager de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. On parle notamment d'un possible couvre-feu pour la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, mais rien n'est encore tranché.

Avant même l'annonce de ces mesures, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté pour interdire les rassemblements et la consommation de nourriture et d'alcool dans plusieurs secteurs du centre ville de Montpellier.

"Les circonstances particulières liées aux risques de trouble à l’ordre public à l’occasion de la fête du jour de l’an et, parallèlement, à la dégradation de la situation sanitaire dans le département ont conduit le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, à prendre des mesures de police administrative." précise la préfecture dans un communiqué ce lundi matin

"Les rassemblements publics et festifs doivent être limités en raison de la situation épidémiologique. Les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées pour prévenir les rassemblements sur la voie publique qui seraient incompatibles avec les recommandations sanitaires et susceptibles de générer des troubles."

Un arrêté préfectoral interdit la consommation d’alcool et la restauration sur la voie publique à Montpellier, le vendredi 31 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022, dans les lieux suivants :

Place de la Comédie et Esplanade Charles de Gaulle

Place Jean Jaurès

Place du Marché aux fleurs

Place des Martyrs de la Résistance

Place de la Canourgue

Place Saint-Roch

Place de l’Europe

Par ailleurs, comme chaque année, l’achat, la vente et l’utilisation de pétards (toutes catégories) et d’artifices de divertissement sont interdits, tout comme l’achat, la vente et le transport d’acide, de carburant en jerrican, d’alcool ménager et de tous produits inflammables ou chimiques. Les professionnels justifiant d’une activité rendant nécessaire l’utilisation de ces consommables sont exclus de la mesure.