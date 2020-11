Rassemblements "pour la messe" : Gérald Darmanin met en garde les manifestants

Le ministre de l'Intérieur a prévenu qu'il n'hésiterait pas à "envoyer les policiers et gendarmes verbaliser", en cas "d'acte répété", les catholiques qui manifesteraient pour la réouverture des messes, comme prévu ce week-end dans plusieurs villes de France.

Alors que des rassemblements pour protester contre l'interdiction des messes pendant le confinement sont prévus ce week-end à Chambéry, Bordeaux, Nantes, Paris ou Lyon, le ministre de l'Intérieur "appelle chacun à respecter la loi de la République" et prévient que des sanctions seront prises en cas de non-respect des règles. "Bien sûr que la liberté de culte est très importante, nous avons d'ailleurs laissé ouverts les lieux de culte (...) mais la vie est plus importante que tout, et la vie c'est de lutter contre le coronavirus", a déclaré vendredi Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a également indiqué sur son compte Twitter qu'il réunirait ce lundi matin "pour la seconde fois, les représentants des principaux cultes", afin d'évoquer "les conditions dans lesquelles pourraient se tenir à nouveau des cérémonies dans les lieux de culte en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".

Dans la soirée, plusieurs centaines de catholiques se sont réunis à Paris devant l'église Saint-Sulpice fermée pour demander la reprise des cérémonies. Une pétition en ligne "pour la messe" envoyée à Emmanuel Macron a par ailleurs recueilli plus de 100.000 signatures.