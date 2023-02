RATP : une action contre les filets anti-pigeons du métro aérien, menée ce mercredi par la PAZ

Si vous prenez le métro à Paris, vous avez forcément déjà vu ces filets accrochés au plafond des stations en extérieur. Leur rôle : empêcher les pigeons de s’installer et de nidifier dans les voûtes. Les volatiles parviennent pourtant à les franchir mais se trouvent bloqués entre les mailles, dans lesquelles ils finissent parfois par mourir.

L’association PAZ a demandé à maintes reprises depuis 2020 l’enlèvement de ces filets. Sans autre moyen de communiquer avec la RATP, elle signale à chaque fois via Twitter les oiseaux bloqués, en espérant une réaction de la Régie Autonome des Transports Parisiens.

Des interventions ont déjà eu lieu grâce à ces alertes, notamment à la station Jaurès. Mais “la RATP a remis des filets par la suite, et la situation perdure” explique à France Bleu Paris, Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ. Au-delà de la question de la cause animale, c’est la problématique sanitaire que souhaite souligner l'association. Déplorant de ne pouvoir faire plus, les militants doivent se contenter de notifier la présence de ces cadavres de pigeons en état de décomposition, au-dessus des têtes des voyageurs.

Des solutions envisageables

Mais PAZ se fait aussi force de proposition, pour remédier la problématique liée à la présence des pigeons en ville. Pour limiter les nuisances entraînées par les volatiles, l'association indique que des solutions efficaces et plus éthiques sont connues, comme les pigeonniers contraceptifs et le maïs contraceptif. Ces alternatives ne perturbent pas le cycle de ponte des pigeons, mais donnent lieu à des œufs qui n'éclosent pas. La mairie de Barcelone les a déjà employées, par exemple avec succès dans un souci de préservation de la Sagrada Familia.

Sollicitée, la RATP indique que ses équipes de maintenance font tout leur possible pour intervenir dans les plus brefs délais, afin d’évacuer les pigeons et de remettre en état les filets. En 2020, le réseau de transports avait eu rendez-vous avec les services de la Direction des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. Lors de cette rencontre, un expert animalier de l’association A.E.R.H.O (Association Espaces de Rencontres entre les Hommes et les Oiseaux), avait convenu de la pertinence des filets utilisés par la RATP.