Rats, excréments... Face à l'insalubrité d'un logement, des manifestants occupent le siège de Grenoble Habitat

"Aux grands maux, les grands remèdes" dit le proverbe. L'association Alliance citoyenne l'a mis en acte ce lundi 25 juillet. Après plusieurs semaines de dialogue avec Grenoble Habitat et faute de réponse satisfaisante, une trentaine de membres de l'association ont occupé le siège du bailleur social, avenue Marcellin Berthelot, en face de la MC2. Ils veulent dénoncer la situation d'une locataire du quartier Malherbe, Fatima, qui vit un cauchemar depuis six ans.

"Les excréments des gens de mon immeuble débordent régulièrement dans ma baignoire et souvent même cela se répand dans mon appartement" explique la mère de famille, qui vit dans ce logement avec ses quatre enfants. Depuis 2016, une colonne d'eau de son appartement se bouche régulièrement, entraînant des fuites "et Grenoble Habitat ne propose toujours qu'un simple débouchage, sans régler la situation". Alors excédée, elle a décidé de dormir avec ses enfants dans les bureaux de Grenoble Habitat le temps d'obtenir un rendez-vous pour discuter d'un relogement et d'un dédommagement pour le préjudice. "Nous vivons désormais avec des rats et des cafards, mon fils a des problèmes respiratoires en raison de l'humidité, ça n'est plus possible" insiste Fatima, "alors que je paie 689 euros de loyers par mois ... pour vivre avec les rats".

De son côté, la direction de Grenoble Habitat dénonce l'occupation de ses locaux par Alliance citoyenne, qui a "mis sous pression le personnel, extrêmement choqué". Concernant la situation de Fatima Khada, elle indique qu’"une intervention de plomberie pour changer la canalisation des eaux usées, programmée début juillet a été effectuée" après déjà "plusieurs actions de curetage et de débouchage". Enfin, "une importante campagne de rénovation et de réfection des tuyauteries liées aux eaux usées de plus de deux millions d’euros a été votée en Conseil d’Administration en novembre 2021". Elle est justement programmée en 2022 à l’échelle de la résidence de Fatima.

"Une maltraitance institutionnelle" selon l'association Alliance citoyenne

Des situations de ce type se multiplient selon l'association Alliance citoyenne. "Depuis cinq ans maintenant qu'on travaille avec Grenoble Habitat, nous avons régulièrement des situations comme celles-ci : des locataires dont les plafonds s'effondrent, d'autres dont les colonnes d'eau sont cassées ou encore des immeubles où les ascenseurs sont en panne plusieurs mois ..." liste Elies Ben Azib, l'un des responsables. "Ces cas individuels relèvent de maltraitance institutionnelle. Nous sommes là pour dire "ça suffit" et rappeler que les gens doivent être traités dignement".

De son côté, la direction de Grenoble Habitat assure mener de nombreuses campagnes de rénovation. "À l’échelle du patrimoine, ce sont plus de de 8 millions d'euros qui seront engagés en 2022 pour l’entretien, la maintenance et la rénovation des logements du parc social" indique la direction.